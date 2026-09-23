Nhóm nhân viên, bảo vệ trộm tài sản của công ty may mặc lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt (Hải Hà) Việt Nam.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh, Vũ Xuân Phương (SN 2000) làm tổ trưởng đóng thùng tại xưởng Hậu chỉnh 4 của công ty. Tháng 12/2025, nhận thấy việc quản lý, theo dõi số lượng pallet giữa các phân xưởng còn sơ hở, Phương nảy sinh ý định lấy pallet bán lấy tiền và rủ những người khác tham gia.

Nhóm này có Hoàng Thanh Tùng, đội trưởng bảo vệ; Vũ Văn Hà, lái xe nâng hàng; Lý Văn Quảng, trợ lý xưởng trưởng xưởng Hậu chỉnh 4; cùng ba nhân viên tổ kiểm kim là Đồng Văn Hát, Vũ Xuân Nam và Phạm Khắc Chiến.

Từ ngày 26/12/2025 đến ngày 22/3/2026, các bị cáo thực hiện 6 lần trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng 572 tấm pallet, trị giá 160.699.000 đồng. Phương và Tùng tham gia cả 6 lần. Hà tham gia 4 lần, Quảng tham gia 3 lần; Hát, Nam và Chiến cùng tham gia 2 lần.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ tham gia và các tình tiết của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Xuân Phương 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Thanh Tùng 4 năm 6 tháng tù; Vũ Văn Hà 4 năm tù; Lý Văn Quảng 3 năm 6 tháng tù; Vũ Xuân Nam và Đồng Văn Hát mỗi người 15 tháng tù; Phạm Khắc Chiến 12 tháng tù, cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.