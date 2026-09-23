Huy động tổng lực chữa cháy kho hàng trong đêm

Đám cháy lớn quan sát từ trên cao. Ảnh: Diệu Phú

Cũng vào thời điểm trên, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy lớn khu nhà xưởng tại km9+700 đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội, đã huy động tổng lực các lực lượng PCCC và CNCH quanh khu vực tới hiện trường.

Máy xúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Diệu Phú

Lãnh đạo xã Sơn Đồng cũng có mặt cùng các lực lượng chức năng chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo xã Sơn Đồng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Diệu Phú

Diện tích cháy lan rộng hàng trăm m2. Ảnh: Diệu Phú

Lực lượng chắc năng đã sử dụng máy xúc phá từng lớp chướng ngại tiến sâu vào khu vực trung tâm kho hàng. Đồng thời các nguồn nước quanh khu vực cũng được tận dụng tối đa để phục vụ công tác cứu hoả.

Các lực lượng được huy động tổng lực để chữa cháy. Ảnh: Diệu Phú

Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Công an thành phố tiếp tục chi viện lực lượng đến tham gia làm nhiệm vụ.