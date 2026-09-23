Một lần lạc lối, 16 năm trả giá

Cuộc hỗn chiến trong đêm

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Đình Tú (SN 2009), trú xã Quỳnh Anh (Nghệ An), về tội “Giết người”. Hai bị cáo Hồ Đức Đình (SN 2008), trú xã Quỳnh Anh và Hà Văn Dũng (SN 2009), trú xã Hưng Nguyên (Nghệ An), bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng thể hiện, tối 29/4/2026, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên (chưa xác định được danh tính), Hồ Đình Tú cùng Hồ Đức Đình và 7 thanh niên khác chuẩn bị hung khí gồm tuýp sắt, dao, kiếm rồi điều khiển 3 xe máy đi tìm nhóm thanh niên trên để đánh.

Quá trình di chuyển, nhóm của Tú gặp nhóm 4 người, trong đó có anh Lô Văn H. (SN 2010, trú xã Quỳnh Thắng, Nghệ An), rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai bên điều khiển xe máy đuổi đánh nhau tại nhiều địa điểm như khu vực khách sạn, khu đô thị, sân vận động Hoàng Mai (cũ).

Đến khoảng 1h30 ngày 30/4, khi nhóm của Tú đuổi đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, một đối tượng trong nhóm đã áp sát, chặn đầu xe do anh H. điều khiển, ngăn không cho xe bỏ chạy.

Lúc này, Tú chém một phát trúng tay phải anh H., một đối tượng khác chém vào đầu khiến anh H. ngã xuống. Sau đó, Tú tiếp tục dùng kiếm chém một nhát vào đầu anh H.

Các bị cáo tại tòa.

Trong quá trình này, Hà Văn Dũng cũng tham gia đánh nhau với nhóm của Tú. Dũng bị đối phương dùng tuýp sắt đánh trúng vào đầu, gây chấn thương nhẹ.

Về phía nạn nhân, anh Lô Văn H. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 2/5, nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp, đa chấn thương.

Trả giá cho sai lầm của tuổi trẻ

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo trình bày do bốc đồng, không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Bị truy tố về tội giết người, bị cáo Tú khá ngập ngừng khi trả lời những câu hỏi của HĐXX. Tú khai nhận đã cầm hung khí chém vào người bị hại. Bị cáo trình bày mục đích chỉ nhằm dọa đối phương nhưng không ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, bị cáo Tú cúi đầu gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại. Đồng thời, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Hồ Đình Tú lớn lên trong gia cảnh éo le. Bị cáo trình bày tại tòa rằng từ nhỏ không biết bố mình là ai. Sau khi mẹ có gia đình mới và sinh sống ở nơi khác, bị cáo sống cùng ông bà. Ông bà đau yếu, lại quanh năm lo việc ruộng đồng nên ít có thời gian quan tâm, bảo ban.

Thiếu sự quan tâm, dạy bảo thường xuyên của người lớn, sau khi nghỉ học sớm, Tú chủ yếu quanh quẩn ở nhà rồi giao du với nhóm bạn lêu lổng.

Từ những mối quan hệ này, Tú dần bị cuốn vào những cuộc tụ tập, để rồi tham gia vụ đánh nhau gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.

Thông qua phiên xét xử, HĐXX cũng nhắc nhở những người làm cha mẹ cần quan tâm, dạy bảo con cái, nhất là khi các em đang ở tuổi vị thành niên. Sự quan tâm, uốn nắn kịp thời của gia đình sẽ giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.

Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Các bị cáo phạm tội khi chưa thành niên.

Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội không chỉ nhằm răn đe mà còn hướng đến mục tiêu giáo dục, giúp các em có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Tú 16 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Hồ Đức Đình lĩnh án 34 tháng tù, Hà Văn Dũng 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.