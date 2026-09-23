Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Trước đó, ngày 8/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Nguyễn Chí Hải để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Chí Hải ra đầu thú tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề.

Ngày 22/9/2026, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang và Công an xã Trần Đề, TP Cần Thơ xác minh, xác định Hải đang lao động trên một tàu cá hoạt động tại vùng biển TP Cần Thơ.

Sau khi liên hệ, vận động, đến 9h40' ngày 23/9/2026, Hải đi nhờ phương tiện của người dân vào bờ và đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề đầu thú.

Đồn Biên phòng Trung Bình lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, đồng thời bàn giao Hải cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.