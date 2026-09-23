Đắk Lắk: 26 thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook

Công an phường Ea Kao làm việc với hai nhóm thanh niên. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/9, thông tin từ Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên, học sinh mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15/9, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành đai 30/4, phường Ea Kao để giải quyết mâu thuẫn.

Đơn vị đã triển khai lực lượng đến ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Sau đó, 26 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như ná, dao phóng lợn, rựa và tuýp sắt được đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên nhóm “Chi Lăng” gồm 14 người thuộc phường Thành Nhất và nhóm “Săm Brăm” gồm 12 người thuộc phường Ea Kao đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn.

Tất cả các đối tượng trên đều chỉ từ 12 đến 16 tuổi; trong đó, có 7 em đang là học sinh cấp 2.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật./.