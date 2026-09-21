Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Các vụ phóng được thực hiện từ khu vực Wonsan, với lần lượt khoảng 450km và trên 600km, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Seoul cho biết đang phối hợp với Mỹ phân tích chi tiết thông số kỹ thuật, trong khi Nhật Bản xác nhận các tên lửa không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Diễn biến được theo dõi sát ngay từ giai đoạn đầu, với cơ chế chia sẻ thông tin 3 bên Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản.

Chuỗi hoạt động này được xem là phản ứng trước các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Các động thái liên tiếp của Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo, đồng thời đặt ra rủi ro an ninh khu vực trong bối cảnh đối thoại phi hạt nhân hóa tiếp tục bế tắc.