Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Máy bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York City (Mỹ). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm khi khoảng 130 nguyên thủ quốc gia và hàng chục bộ trưởng các nước đang bay tới thành phố New York để tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, sự cố đã buộc cơ quan quản lý phải cấm hạ cánh nhiều giờ tại hàng loạt sân bay huyết mạch ở Bờ Đông như Newark, LaGuardia, John F. Kennedy, Philadelphia và Boston. Riêng khu vực New York ghi nhận hơn 1.400 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó sân bay Newark phải hủy hơn 50% số chuyến bay.

Theo thông tin từ FAA, nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ sự cố hỏng mạch điện chính tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận rada cơ sở Philadelphia (Philadelphia TRACON) - cơ quan điều phối bay chính cho khu vực. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi hệ thống tự động chuyển sang đường cáp quang dự phòng nhưng thất bại, do đường cáp này đã bị đứt trước đó trong một sự cố thi công hạ tầng tại bang New Jersey.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và Giám đốc FAA Bryan Bedford xác nhận các đường truyền viễn thông đã được sửa chữa xong sau gần 8 giờ gián đoạn, cho phép các sân bay nối lại hoạt động từ cuối chiều 21/9. Lãnh đạo ngành giao thông Mỹ gửi lời xin lỗi tới hành khách về những phiền ngoái, đồng thời khẳng định việc tạm dừng các chuyến bay là quyết định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho không phận.

Đáng chú ý, vụ việc đã ảnh hưởng tới đợt triển khai thử nghiệm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới của FAA mang tên SMART. Hệ thống này được thiết kế để phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc hoặc chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu, từ đó đề xuất điều chỉnh nhằm giảm tình trạng hoãn, hủy chuyến. FAA bắt đầu vận hành SMART ở chế độ hạn chế tại vùng trời quanh Washington ngay trong ngày xảy ra sự cố.

Sự cố nghiêm trọng trên một lần nữa làm lộ rõ những vấn đề của hệ thống quản lý không lưu Mỹ. Chính cơ sở TRACON tại Philadelphia từng gặp hàng loạt sự cố nghiêm trọng hồi tháng 5/2025, ảnh hưởng tới liên lạc và màn hình radar điều phối các chuyến bay ra vào sân bay Newark.

Mặc dù Quốc hội Mỹ năm 2025 đã phê duyệt 12,5 tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng hàng không, Bộ trưởng Sean Duffy nhấn mạnh cơ quan lập pháp cần khẩn cấp cấp thêm 17,5 tỷ USD nữa mới có thể hoàn tất việc nâng cấp toàn diện.