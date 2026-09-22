Mỹ dự kiến mở thêm hai căn cứ quân sự tại Greenland

Greenland từng giữ vai trò lớn hơn nhiều trong bố trí quân sự của Washington. Ảnh: Reuters

Hai địa điểm được lựa chọn là Narsarsuaq và Mestersvig. Narsarsuaq từng là nơi đặt căn cứ Bluie West One của Mỹ trước khi đóng cửa vào những năm 1950, còn Mestersvig hiện được một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch sử dụng.

Thỏa thuận dự kiến được ba bên ký kết tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Tuy nhiên, theo Reuters, các chi tiết cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi văn kiện được ký. Chính phủ Đan Mạch và Greenland chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Nhà Trắng từ chối bình luận về nội dung cụ thể. Reuters dẫn tuyên bố trước đó của Nhà Trắng cho biết thỏa thuận sẽ “đảm bảo và bảo vệ an ninh của Greenland và Mỹ”.

Đối với Đan Mạch, khuôn khổ mới đưa vấn đề an ninh Bắc Cực vào cơ chế của NATO thay vì để Mỹ và Đan Mạch xử lý riêng. Điều này đặt sự hiện diện quân sự mới trong cấu trúc phòng thủ rộng hơn của liên minh.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng liên quan đến Greenland. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch và có thời điểm không loại trừ biện pháp quân sự hoặc kinh tế. Theo Reuters, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Greenland phản đối ý tưởng này.

Greenland từng giữ vai trò lớn hơn nhiều trong bố trí quân sự của Washington. Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ duy trì 17 căn cứ và hơn 10.000 binh sĩ tại đây. Đến nay, sự hiện diện này đã thu hẹp chỉ còn Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 quân nhân Mỹ.

Việc khôi phục hai địa điểm vì thế đánh dấu khả năng mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Washington tại Greenland, đồng thời cho thấy Bắc Cực đang trở lại vị trí ngày càng quan trọng trong tính toán an ninh của Mỹ và NATO.

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