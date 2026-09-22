Ngoại trưởng Iran tuyên bố thẳng về mục tiêu chính trong chuyến thăm New York

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại New York vào tối 21/9, theo giờ địa phương, khi bắt đầu chuyến thăm để tham dự Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi cho biết chuyến đi diễn ra sau cuộc chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran và những diễn biến tiếp theo, "trong một tình thế mà trên thực tế vẫn tiếp diễn như một tình trạng chiến tranh".

Ông Araghchi tuyên bố: "Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là xuất hiện trên một diễn đàn quốc tế lớn để bảo vệ chính nghĩa, các quyền và lợi ích của người dân Iran".

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cho biết trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Araghchi đã mô tả Liên hợp quốc là diễn đàn quốc tế lớn nhất thế giới.

Theo ông Araghchi, việc tổ chức này có thành công trong việc thực hiện những mục tiêu đã tuyên bố về hòa bình, an ninh và công lý hay không lại là một vấn đề khác.

Điều quan trọng đối với Tehran là Liên hợp quốc vẫn cung cấp cho các quốc gia một diễn đàn để từ đó truyền tải lập trường của mình tới thế giới.

Ông Araghchi nói: "Khía cạnh thứ hai đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Hằng năm, chúng tôi đều tận dụng cơ hội này để trình bày những lập trường chính đáng của Cộng hòa Hồi giáo Iran - những lập trường vốn đã được biết đến rộng rãi của chúng tôi - và để bảo vệ các quyền của người dân Iran”.

Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng năm nay, diễn đàn này cũng sẽ được sử dụng để trình bày trước thế giới những áp bức mà người dân Iran đã phải chịu đựng và để tưởng nhớ các liệt sĩ của đất nước, "bao gồm các liệt sĩ của trường học Minab và trên hết là vị Lãnh tụ đã tử vì đạo của chúng tôi".

Theo Mehr, năm ngoái, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã sử dụng chính diễn đàn này để phơi bày cái mà họ gọi là “những hành động tàn bạo trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày”.

Năm nay, ông Araghchi cho rằng: “Chúng tôi đang ở trong một tình thế thậm chí còn nghiêm trọng hơn".

Ngoại trưởng Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc và tiến hành các cuộc gặp với giới trí thức, các nhân vật truyền thông và các nhà tư tưởng, cả người Iran và người nước ngoài.

Tổng thống Pezeshkian cũng sẽ trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan truyền thông và tiến hành nhiều cuộc gặp song phương với nguyên thủ các quốc gia.

Ông Araghchi cho biết bản thân ông cũng sẽ gặp ngoại trưởng các nước bên lề kỳ họp và những cuộc hội đàm này là cơ hội quý giá để xem xét quan hệ song phương, trình bày lập trường của Iran và bảo vệ lợi ích của đất nước.

Ông Araghchi cũng đề cập đến các sự kiện bên lề, trong đó có một hội nghị thượng đỉnh về môi trường, đồng thời cho biết Iran sẽ tham dự các cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Phong trào Không liên kết và các tổ chức khác cũng tận dụng tuần lễ diễn ra các hoạt động tại New York để tổ chức những cuộc họp riêng.

"Cuối cùng, các cuộc gặp đã được lên kế hoạch - cùng với thực tế là tất cả mọi người đều có mặt - tạo ra cơ hội tiến hành các cuộc thảo luận song phương nhằm rà soát quan hệ giữa Iran với nhiều quốc gia khác nhau", ông Araghchi nói, đồng thời nhấn mạnh: "Khoảng thời gian này sẽ được tận dụng hiệu quả trong khuôn khổ một chương trình làm việc dày đặc kéo dài từ bốn đến năm ngày”.