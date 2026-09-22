Hai đệ nhất phu nhân trong tâm điểm ngoại giao Mỹ - Trung

Chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày (từ 23 đến 25/9) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ được tổ chức với hàng loạt nghi thức cấp nhà nước, hoạt động giao lưu văn hóa và những cuộc gặp mang màu sắc ngoại giao đặc biệt.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ đảm nhận vai trò nổi bật trong các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Đây là lần đầu tiên ông Tập và phu nhân trở lại Nhà Trắng kể từ năm 2015, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ trong hơn một thập niên.

Theo lịch trình chính thức do Nhà Trắng công bố, chuyến thăm diễn ra từ ngày 23-25/9. Không chỉ có các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, chương trình còn được thiết kế với nhiều hoạt động dành cho hai phu nhân, từ tham quan bảo tàng, quốc yến đến buổi trà và chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Chi tiết nghi thức đón tiếp đặc biệt

Tổng thống Donald Trump sẽ trực tiếp ra Căn cứ Liên hợp Andrews vào ngày 23/9 để đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Đây là một nghi thức hiếm thấy, bởi các tổng thống Mỹ thường gặp nguyên thủ nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì ra tận sân bay, theo Washington Post.

Lễ đón chính thức diễn ra vào sáng 24/9 tại Nhà Trắng. Theo lịch trình do văn phòng Đệ nhất phu nhân công bố, chương trình trải dài từ Bãi cỏ phía Nam đến tầng chính và Vườn Hồng, với sự tham gia của 479 quân nhân thuộc tất cả các quân chủng của Mỹ.

Đội danh dự sẽ đứng dọc South Drive, nơi treo quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Sau nghi thức chào đón, ban nhạc Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ trình tấu quốc ca hai nước, trước khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập phát biểu.

Các nhân viên Nhà Trắng và thành viên đội danh dự quân đội Mỹ diễn tập tại Nhà Trắng ngày 16/9 cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lễ đón còn có màn biểu diễn của Đội biểu diễn súng trường im lặng thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ, ban nhạc Old Guard Fife and Drum Corps cùng các đơn vị quân nhạc khác. Một cuộc duyệt đội hình quân sự tại Vườn Hồng sẽ diễn ra trước khi chương trình khép lại bằng màn bay của một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit cùng 4 tiêm kích F-22 Raptor.

Lễ đón được tổ chức với quy mô lớn, trước khi chương trình chuyển sang các hoạt động đối ngoại và văn hóa.

Quy mô và nghi thức long trọng của lễ đón cho thấy Nhà Trắng coi trọng chuyến thăm. Phía sau các hoạt động nghi lễ là chương trình nghị sự tập trung vào những vấn đề kinh tế và công nghệ.

Tối cùng ngày, Tổng thống Trump và bà Melania sẽ tổ chức quốc yến tại Phòng Đông của Nhà Trắng để tiếp Chủ tịch Tập và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo dự kiến phát biểu tại buổi tiệc.

Danh sách khách mời có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ hàng đầu Mỹ, gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai của Google, Michael Dell, Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI, Jane Fraser của Citigroup và Tim Cook.

Sự xuất hiện của hàng loạt lãnh đạo công nghệ đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh AI được dự kiến là một trong những chủ đề của cuộc gặp Trump - Tập.

Sáng 25/9, hai nguyên thủ và phu nhân sẽ gặp nhau tại Cổng phía Nam của Nhà Trắng để dùng trà tại Phòng Đỏ. Sau đó, họ tới Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ nhiều văn kiện quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, để xem các tài liệu liên quan đến lịch sử quan hệ Mỹ - Trung.

Chuyến thăm cấp nhà nước sẽ kết thúc tại đây trước khi Tổng thống Trump và phu nhân tiễn Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.

“Ngoại giao đệ nhất phu nhân”

Sau lễ đón chính thức, bà Melania Trump và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ có chương trình riêng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia Smithsonian.

Bảo tàng là nơi lưu giữ hơn 45.000 tác phẩm nghệ thuật, trải dài hàng nghìn năm lịch sử châu Á. Theo Nhà Trắng, chuyến tham quan cũng hướng tới việc giới thiệu các hoạt động giao lưu văn hóa Mỹ - Trung.

SCMP nhận định lịch trình dành cho hai phu nhân là một phần của hoạt động ngoại giao văn hóa, diễn ra song song với chương trình nghị sự giữa hai chính phủ.

Đây không phải lần đầu bà Melania và phu nhân Bành Lệ Viên cùng tham gia các hoạt động ngoại giao.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump năm 2017, bà Melania từng cùng phu nhân Bành tới Trường Tiểu học Banchang ở Bắc Kinh, xem biểu diễn kinh kịch và tham gia các hoạt động liên quan đến thiên văn học, thư pháp, nấu ăn và kiến trúc Trung Quốc.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bắt tay một học sinh sau khi nhận món quà làm từ bột trong chuyến thăm Trường Tiểu học Banchang trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017. Ảnh: Reuters.

Bà Melania cũng ở lại Bắc Kinh sau khi Tổng thống Trump rời Trung Quốc. Bà tham quan Sở thú Bắc Kinh, nơi nuôi gấu trúc khổng lồ, và Vạn Lý Trường Thành.

Tại sở thú, bà cho một con gấu trúc tên Gu Gu ăn và giao lưu với học sinh. Sau đó, bà để lại lời nhắn trên một tấm tranh có hình gấu trúc: “Cảm ơn Sở thú Bắc Kinh! Thật tuyệt khi được gặp Gu Gu!”.

Sau chuyến thăm Vạn Lý Trường Thành, bà đăng một video dài một phút lên mạng xã hội với dòng chú thích “Cảm ơn #TrungQuốc!”.

Những lần xuất hiện chung của hai đệ nhất phu nhân khi đó cũng thu hút sự chú ý của công chúng, từ phong cách thời trang, cách xuất hiện trước truyền thông đến cuộc sống của họ trước khi kết hôn.

Sau màn lễ nghi là những vấn đề khó

Trong khi hai đệ nhất phu nhân đảm nhận phần giao lưu văn hóa, chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập sẽ tập trung vào nhiều vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ kinh tế Mỹ - Trung.

Theo Reuters, thương mại, nguồn cung đất hiếm và tương lai của AI nằm trong số những chủ đề dự kiến được thảo luận. Các quan chức Mỹ cũng cho biết hai bên có thể bàn về một số mức thuế đối với nhóm hàng hóa không mang tính chiến lược.

Trung Quốc giữ vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng nhiều loại khoáng sản quan trọng, được sử dụng trong hàng loạt sản phẩm từ điện thoại thông minh đến thiết bị quốc phòng.

Ngày 20/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sau cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Washington muốn Bắc Kinh duy trì nguồn cung ổn định, nhưng các quan chức Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu hai bên sẽ đạt thỏa thuận đổi việc nới kiểm soát xuất khẩu của Mỹ lấy nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

AI cũng nổi lên như một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung. Sau cuộc đàm phán tại New York ngày 20/9, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại về an toàn AI.

SCMP cho biết chương trình nghị sự còn có khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, fentanyl, cũng như khả năng đầu tư của Trung Quốc vào thị trường ôtô Mỹ. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này vẫn phải đáp ứng những quy định của Washington liên quan đến an ninh quốc gia.