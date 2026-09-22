P-8A Poseidon của Mỹ đến Philippines, mở rộng 'mắt thần' trên Biển Đông

Máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đang được triển khai tại Philippines để tham gia hoạt động hợp tác hàng hải ADMM-Plus do Nhật Bản và Philippines đồng chủ trì.

Cùng với USS Canberra và lực lượng hải quân của các nước đối tác, P-8A giúp mở rộng phạm vi giám sát trên khu vực Biển Đông.

P-8A Poseidon là máy bay tuần tra và trinh sát hàng hải đa nhiệm do Boeing phát triển, được Hải quân Mỹ sử dụng thay thế P-3C Orion.

Nhiệm vụ chính của P-8A gồm tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, tình báo, giám sát và trinh sát.

Máy bay dài khoảng 39,5 m, sải cánh 37,6 m, sử dụng 2 động cơ CFM56-7B và có kíp bay cùng nhân viên nhiệm vụ khoảng 9 người.

Sức mạnh đáng chú ý của P-8A nằm ở hệ thống cảm biến. Máy bay được trang bị radar khẩu độ tổng hợp, cảm biến quang điện tử - hồng ngoại và các hệ thống âm thanh phục vụ phát hiện tàu ngầm.

Nhờ hoạt động ở tầm xa, P-8A có thể quan sát một khu vực rộng hơn đáng kể so với khả năng cảm biến của từng tàu chiến riêng lẻ.

Trong hoạt động tại Philippines, P-8A phối hợp với USS Canberra và các tàu chiến của Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Australia, Singapore, Brunei và New Zealand.

Cách bố trí này cho phép máy bay đảm nhận nhiệm vụ giám sát trên không, trong khi các tàu mặt nước duy trì sự hiện diện tại những khu vực cụ thể và trao đổi thông tin với nhau.

Năng lực của P-8A còn đang được nâng cấp. Tháng 4/2026, Hải quân Mỹ tuyên bố hệ thống P-8A Increment 3 Block 2 đạt khả năng hoạt động ban đầu.

Gói nâng cấp bổ sung các cảm biến, hệ thống xử lý dữ liệu, liên lạc vệ tinh băng rộng, năng lực tình báo tín hiệu chống ngầm và các hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Đối với hoạt động ADMM-Plus, P-8A không chỉ có ý nghĩa về khả năng tác chiến. Máy bay còn là một mắt xích trong mạng lưới nhận thức hàng hải đa quốc gia, giúp các lực lượng tham gia có thêm dữ liệu về hoạt động trên biển và nâng cao khả năng phối hợp.

Philippines và Nhật Bản xác định hoạt động năm nay tập trung vào hợp tác hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, khả năng phối hợp và ứng phó thảm họa.

Tuy nhiên, những năng lực được thực hành như giám sát trên biển, liên lạc giữa các lực lượng và phối hợp tàu - máy bay cũng có giá trị trong các tình huống an ninh hàng hải.