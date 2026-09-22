Phó Tổng thống Mỹ bình luận về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

“Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chiến sự Nga - Ukraine là cuộc xung đột quốc tế khó giải quyết nhất. Giải quyết vấn đề này thực sự rất khó khăn, điều đó không có gì phải bàn cãi”, hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của ông Vance với các phóng viên ngày 21/9.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ kỳ vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra ngày 22/9, sẽ mang lại những tiến triển tích cực. Ông Vance nhấn mạnh muốn làm việc dưới sự lãnh đạo của một vị tổng thống luôn nỗ lực hết sức để tìm cách giải quyết vấn đề này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuối cùng các bên sẽ đạt được kết quả.

“Liệu tôi có nghĩ cuộc xung đột ở Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết? Có. Đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông Vance kết luận.

Trong những ngày gần đây, nỗ lực thúc đẩy đối thoại Nga - Ukraine tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng. Mới đây, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao tại New York, có thể có tác động đáng kể đến tiến trình ngoại giao tiếp theo. Hai bên hiện thảo luận các biện pháp giảm leo thang có thể thực hiện và những vấn đề liên quan đến an ninh.

Cùng ngày, phản hồi một bài đăng của Tổng thống Trump, ông Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Điện Kremlin thực hiện những bước đi tương ứng theo hướng giảm leo thang.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đến nay chưa có tiến triển nào trong việc giải quyết vấn đề Ukraine. Liên quan đến các cuộc đàm phán về Ukraine, ông Peskov khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên. Ông đồng thời khẳng định Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

“Về việc thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ba bên, chúng tôi để ngỏ khả năng này. Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Các binh sĩ của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra”, ông Peskov nói thêm.