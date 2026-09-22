Ông Macron có 'cuộc thảo luận dài về Ukraine và Nga' với ông Trump ở New York

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/9 cho biết ông vừa có một cuộc thảo luận tích cực với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Tháp Trump, trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Theo ông Macron, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở châu Âu và những lo ngại ngày càng tăng về tình hình an ninh ở Biển Đỏ.

Tổng thống Pháp cho biết, sau khi bàn về tình hình Biển Đỏ – vấn đề rất quan trọng đối với giá cả toàn cầu, hai nhà lãnh đạo đã "có cuộc thảo luận dài về Ukraine và Nga".

"Một vấn đề khác mà chúng tôi thảo luận là tình hình ở Biển Đỏ… Điều này rất quan trọng đối với giá cả toàn cầu. Sau đó, chúng tôi đã có cuộc thảo luận dài về Ukraine và Nga", ông Macron nói sau cuộc gặp mới nhất với ông Trump tại New York.

"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất tốt. Nó mang tính xây dựng cao", nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Trước cuộc gặp, một quan chức Pháp cho biết ông Macron sẵn sàng đối thoại với ông Trump bằng "sự thẳng thắn tuyệt đối".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: FMT

Về Ukraine, ông Macron cho biết, ông đã thúc giục Tổng thống Mỹ đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống vũ khí phòng thủ cho Kiev, cụ thể là các loại tên lửa đánh chặn.

"Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải hỗ trợ bạn bè Ukraine nhanh hơn và mạnh mẽ hơn về mặt tên lửa đánh chặn, bởi vì đó là… một biện pháp phòng thủ", Tổng thống Macron nói.

Pháp và các thành viên khác trong "Liên minh những người sẵn sàng" đã liên tục kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine, bao gồm thêm các tên lửa đánh chặn, trong bối cảnh máy bay không người lái (UAV/drone) và tên lửa liên tục nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia Đông Âu.

Ngoài vấn đề Ukraine, hai lãnh đạo cũng tập trung vào tình hình an ninh Biển Đỏ và hệ quả kinh tế từ việc gián đoạn các tuyến đường vận chuyển năng lượng và hàng hóa quan trọng.

Biển Đỏ trở thành tuyến đường vận chuyển dầu mỏ then chốt khi eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, trong khi việc phiến quân Houthi của Yemen kiểm soát eo biển Bab al-Mandab đã làm phức tạp hoạt động vận tải biển trong khu vực.

Lưu lượng giao thông qua Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột, còn các cuộc tấn công quanh Bab al-Mandab tiếp tục đe dọa tuyến đường biển thương mại và dầu mỏ.

Ông Macron đánh giá hai bên đã trao đổi rất cởi mở và đi sâu vào chi tiết về 2 điểm nóng xung đột là Ukraine và Biển Đỏ. Ông khẳng định các cuộc xung đột "rõ ràng quan trọng đối với hòa bình thế giới và an ninh của chúng ta", đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dân Pháp.

Ông Macron đến New York sau chuyến thăm Saint-Pierre và Miquelon, nơi ông gặp Thủ tướng Canada Mark Carney và thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Pháp, Canada và châu Âu.

Dự kiến, Tổng thống Pháp cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

New York cũng là nơi ông Zelensky dự kiến sẽ gặp ông Trump trong bối cảnh Kiev và Washington tiếp tục thảo luận về vấn đề an ninh, giảm leo thang căng thẳng và các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm rưỡi ở "cựu lục địa.

Minh Đức (Theo France24, Kyiv Post)