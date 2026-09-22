Hướng Kharkiv

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv. Các đơn vị Nga đang đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực biên giới quốc gia và siết chặt vòng vây. Phía Ukraine sử dụng UAV với quy mô lớn.

Trên hướng Liptsy, các nhóm xung kích Nga tiến thêm 300 m qua các dải rừng. Trên hướng Volchansk, giao tranh dữ dội bằng vũ khí bộ binh đang diễn ra tại khu vực Polnaya và Novoaleksandrovka. Trong 24 giờ qua, các đơn vị Nga được cho là đã tiến thêm tới 700 m.

Để phá vỡ vòng vây, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xe tăng độc lập số 129 của Ukraine đang mua số lượng lớn xe máy. Theo đánh giá của phía chỉ huy Ukraine, phương tiện này có thể được sử dụng để mở đường tiếp cận các lực lượng bị bao vây do khó bị UAV phát hiện hơn.

Trên hướng Veliky Burluk, các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát Loshakovo và Komissarovo. Pháo binh và các hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga tiến hành tập kích lực lượng Ukraine bên trong khu vực bị bao vây. Các nhóm xung kích Nga cũng được cho là đã tiến lên trên ba khu vực tác chiến.

Hướng Sumy

Không quân, các kíp vận hành UAV và pháo binh thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đang gia tăng cường độ tập kích vào vị trí của các đơn vị Ukraine trên toàn bộ các khu vực tiền tuyến ở tỉnh Sumy, hỗ trợ các nhóm xung kích tiến công. Phía Ukraine chưa ghi nhận các hoạt động đáng chú ý.

Để tăng cường phòng thủ, một tiểu đoàn pháo binh thuộc Lữ đoàn pháo binh độc lập số 47 đã được điều động bổ sung từ tỉnh Dnipropetrovsk tới tỉnh Sumy. Các kíp chiến đấu của đơn vị này từng trải qua quá trình huấn luyện tại Vương quốc Anh.

Không quân, pháo binh và các kíp vận hành UAV của Nga đã tập kích các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine tại Sumy, Yampol, Studenok, Boyaro-Lezhachi, Shtepovka, Korenyok, Chernatskoye, Marchikhina Buda, Volnaya Sloboda, Aleksandrovka và Tolstodubovo.

Tại huyện Sumy, các đơn vị xung kích Nga được cho là đang tăng tốc độ tiến quân. Giao tranh ác liệt tiếp diễn gần Khoten. Tại huyện Shostka, lực lượng Nga được cho là đã tiến quân gần Ulanovo. Ở huyện Krasnopolye, các đơn vị Nga đang giao tranh bằng vũ khí bộ binh gần Stepok.

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