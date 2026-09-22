Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng lĩnh cấp cao của quân đội do vi phạm, tham nhũng

Ông Trương từng là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương – cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội. Ông Lưu là thành viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc cơ quan này.

Các cuộc điều tra nhắm vào ông Trương và ông Lưu đã được công bố vào tháng 1, và cả hai đã bị bãi nhiệm khỏi Quân ủy Trung ương vào cuối tháng 8.

Theo công bố, hai cựu lãnh đạo quân đội này thiếu trung thành với Đảng, từ bỏ các nguyên tắc của Đảng, cũng như không thực thi nghiêm túc kỷ luật Đảng hay giám sát cấp dưới và người thân trong gia đình.

Ông Trương Hựu Hiệp - Ảnh: Reuters

Ông Lưu Chấn Lập - Ảnh: Reuters

Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã dẫn các tài liệu chính thức cho biết, ông Trương và ông Lưu đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị, hình thành bè phái, cũng như thiếu trung thành và không trung thực với Đảng".

Thông báo nêu rõ hai người này đã "vượt qua các lằn ranh đỏ và giới hạn cơ bản", đồng thời cho biết thêm rằng những "sai phạm về chính trị và kinh tế của họ đan xen lẫn nhau; hành vi tham nhũng trục lợi cá nhân song hành với sự tắc trách trong công việc và lạm dụng chức quyền".

"Số tiền liên quan là cực kỳ lớn; bản chất (hành vi của họ) đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả gây ra là vô cùng tồi tệ" - thông báo cho biết.

Truyền thông nhà nước đưa tin, việc khai trừ hai vị tướng này đã chính thức được thông qua trong cuộc họp của Bộ Chính trị do ông Tập chủ trì hôm 21/9. Tân Hoa Xã cho biết các vụ án hình sự liên quan đến họ tiếp theo sẽ được chuyển giao cho các công tố viên quân sự để kiểm tra và truy tố theo quy định của pháp luật.