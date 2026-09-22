Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn phát nổ trong Khu phi quân sự

Một biển báo chỉ dẫn về mìn ở đường mòn Hòa bình DMZ trong khu phi quân sự ở Goseong, Hàn Quốc

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ nổ xảy ra vào sáng 21-9 tại khu vực phía tây DMZ phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc

Hai binh sĩ bị thương nặng đã được trực thăng khẩn cấp sơ tán về bệnh viện Thủ đô của Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc để điều trị.

Binh sĩ thứ ba cùng các quân nhân khác tham gia cùng tổ công tác cũng được đưa tới bệnh viện quân y để kiểm tra y tế.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận vụ nổ do mìn gây ra trong quá trình các binh sĩ đang làm nhiệm vụ rà phá, dọn dẹp tuyến tuần tra.

Ông gửi lời mong các quân nhân sớm bình phục và cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa cho việc điều trị và phục hồi.

DMZ là một trong những khu vực được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ nổ liên quan đến hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục điều tra và công bố thêm thông tin khi có kết quả chính thức.

Theo Al Jazeera