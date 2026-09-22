Triều Tiên ra tuyên bố về vụ phóng tên lửa: Khẳng định là màn trình diễn công nghệ quốc phòng siêu hiện đại

Hình ảnh về vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên ngày 20/9. (Nguồn: KCNA)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Cục Tên lửa nước này đã “thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới” hôm 20/9, dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Triều Tiên không cho biết cụ thể hệ thống vũ khí được thử nghiệm là loại nào, song nhấn mạnh vụ thử “có ý nghĩa to lớn đối với việc đẩy nhanh phát triển công nghệ của các hệ thống vũ khí”.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un mô tả vụ thử là “màn trình diễn nổi bật về công nghệ quốc phòng siêu hiện đại và bước tiến rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang”.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, công nghệ mới “có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của đất nước cũng như sự phát triển của các lực lượng vũ trang trong tương lai”.

Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong Un đưa con gái Kim Ju Ae đi cùng trong chuyến thị sát. Trên màn hình mà hai cha con theo dõi xuất hiện dòng chữ “quỹ đạo bay Hwasongpho-11Ma-1”, cho thấy các tên lửa được phóng có thể là loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới được phát triển.

Ông Kim Jong Un đưa con gái Kim Ju Ae đi cùng trong chuyến thị sát. (Nguồn: KCNA)

Theo màn hình hiển thị, khoảng cách bay được hiển thị là 908,2 km, vượt xa đánh giá của JCS về tầm bay lần lượt khoảng 450 km và hơn 600 km đối với hai tên lửa được phóng.

Thông tin trên được công bố hai ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra Biển Nhật Bản từ khu vực Wonsan.

Các vụ phóng diễn ra trước thềm phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến khai mạc ngày 22/9 (giờ Mỹ), và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington ngày 24/9.