Nhà Trắng tự lập kênh 'Trump TV' sau khi các nhà đài từ chối phát sóng

Động thái này diễn ra ngay sau khi chính quyền Mỹ cấm ba cơ quan báo chí lớn tiếp cận Nhà Trắng và khiến các đài truyền hình hàng đầu đồng loạt đình chỉ việc phát sóng hình ảnh chính thức của Tổng thống như động thái "tẩy chay".

Sự cố bắt đầu từ ngày 18/9 khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông quyết định cấm các phóng viên của CNN, MS NOW (tên gọi mới của MSNBC) và Politico vào Nhà Trắng với cáo buộc các đơn vị này liên tục đăng tải "tin giả" và "những điều dối trá".

Nhà Trắng thông báo ra mắt 'Trump TV'. Ảnh: WH

Đến ngày 19/9, mật vụ Mỹ đã thu hồi và vô hiệu hóa thẻ tác nghiệp của các phóng viên thuộc ba cơ quan báo chí này ngay tại cổng Nhà Trắng. Phản ứng trước hành động trên, ngày 21/9, CNN, MS NOW và Politico đã nộp đơn kiện chung lên tòa án liên bang tại Washington, D.C.

Cuộc đối đầu tiếp tục bùng nổ khi các đài truyền hình lớn quyết định hành động tập thể. Theo cơ chế chia sẻ hình ảnh đại diện (TV pool) của Nhà Trắng, CNN vốn được phân công đảm nhận việc ghi hình và chia sẻ tín hiệu trực tiếp cho chuyến đi của Tổng thống đến New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, sau khi CNN bị cấm cửa, bốn mạng truyền hình lớn còn lại gồm ABC, CBS, Fox News và NBC đã từ chối cử lực lượng thay thế và quyết định ngừng toàn bộ việc phát sóng hình ảnh nhóm về các hoạt động của Tổng thống.

Trưởng văn phòng đại diện Fox News tại Washington, ông Bryan Boughton, khẳng định trong một email gửi các thành viên rằng sẽ "không có nhóm truyền hình thay thế nào được triển khai".

Cùng ngày 21/9, các tờ báo lớn như The New York Times, The Washington Post và hãng tin Associated Press cũng gia nhập chiến dịch phản đối bằng cách tạm dừng xuất bản và phân phối các bức ảnh thuộc nhóm nhiếp ảnh chính thức của Nhà Trắng.

Ngay trong tối ngày 21/9, Nhà Trắng chính thức cho ra mắt kênh phát sóng trực tuyến 24/7 mang tên "Trump TV: The Essentials Station" trên nền tảng YouTube và trang livestream chính thức của Nhà Trắng.

Kênh này truyền tải các bài phát biểu trước đây của Tổng thống, hình ảnh các sự kiện nổi bật và thông báo chính thức của chính quyền. Trên mạng xã hội X, Nhà Trắng quảng bá kênh mới sẽ đưa tin tức "trực tiếp đến điện thoại của bạn, không có tiếng ồn, chỉ có tin tức quan trọng nhất phát trực tiếp từ chính quyền Trump".

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ quyết định trên Truth Social, khẳng định đây không phải là cuộc tấn công vào tự do báo chí mà là cuộc chiến chống lại "tin giả" nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong cuộc gặp với Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani ngày 21/9, khi được hỏi về phản ứng của báo giới, ông Trump gạt đi và phát biểu: "Họ nói rằng họ sẽ tẩy chay tôi, nhưng họ không bao giờ tẩy chay tôi. Vì vậy tôi không quá lo lắng về điều đó. Hãy nhìn vào tất cả lực lượng báo chí ở đây".