Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh

Chính phủ Đan Mạch cho biết Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ ký thỏa thuận an ninh đã được công bố trước đó của Mỹ dành cho Greenland bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 23/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/9 cho biết, thỏa thuận sẽ trao cho Mỹ "quyền kiểm soát lâu dài" đối với vấn đề an ninh của Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, bà Frederiksen, ông Trump và ông Jens-Frederik Nielsen sẽ ký thỏa thuận vào lúc 14h30 GMT tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Bức ảnh này chụp một tàu khu trục quân sự của Đan Mạch đang neo đậu tại cảng Nuuk, Greenland, vào ngày 26/2/2026. (Ảnh: Florent Vergnes, AFP qua France24)

Bà Frederiksen hôm 22/9 cho biết, thỏa thuận "công nhận" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

"Đây là một thỏa thuận tốt xét từ góc độ Đan Mạch", bà nói với đài phát thanh DR của Đan Mạch từ New York.

"Và khi thỏa thuận mang lại lợi ích cho các quốc gia Bắc Âu và an ninh tại khu vực Bắc Cực, nó cũng mang lại lợi ích cho NATO và châu Âu".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland vì những lý do chiến lược, khiến đồng minh NATO là Đan Mạch lo ngại và làm dấy lên sự phản đối gay gắt trong liên minh.

"Điều chúng tôi đã thống nhất với người Mỹ từ rất, rất lâu: khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương tạo thành một vùng phòng thủ quan trọng đối với tất cả các thành viên của liên minh NATO", bà Frederiksen nói.

Thế Hải (Theo France24, Reuters)