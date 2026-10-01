Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu

Theo Sinchew, tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng sau sự cố cấp cứu bất ngờ. Mới đây, đội ngũ quản lý của nữ diễn viên 38 tuổi đã chính thức lên tiếng thông báo về tình trạng của nữ diễn viên, đồng thời chia sẻ kế hoạch hoạt động của cô trong thời gian tới.

Theo đó, vào ngày 25/8, Triệu Lệ Dĩnh có lịch trình tham dự một sự kiện nhãn hàng tại Thượng Hải. Dù đã đến điểm hẹn đúng giờ, cô đột ngột gặp các triệu chứng như vã mồ hôi lạnh, chóng mặt và bủn rủn tay chân. Sau khi nghỉ ngơi 40 phút trong xe nhưng không thể bình phục để lên sân khấu, nữ diễn viên được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị tụt đường huyết nghiêm trọng kèm rối loạn điện giải. Đây là lần đầu tiên trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, sao phim Sở Kiều Truyện phải hủy lịch trình đột ngột vì lý do sức khỏe.

Triệu Lệ Dĩnh gặp vấn đề sức khỏe, phải dừng mọi hoạt động trong thời gian qua. Ảnh: Weibo.

Sự việc gián đoạn công việc kéo dài hơn một tháng khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái phát chấn thương cũ. Trong quá khứ, cô từng bị thương nặng ở đốt sống lưng do ngã ngựa khi quay Cung Tỏa Trầm Hương và gặp chấn thương rạn xương sườn, tràn dịch khớp gối khi đóng Sở Kiều Truyện.

Trước những lo lắng của người hâm mộ, đại diện của Triệu Lệ Dĩnh cho biết nữ diễn viên vừa hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát và chuyên sâu. Hiện tại, chỉ số sức khỏe của cô đã hồi phục ổn định. Tuy nhiên, phía nữ diễn viên khẳng định sẽ ưu tiên việc nghỉ ngơi, dưỡng bệnh theo chỉ định của bác sĩ. Dù vẫn dành thời gian đọc kịch bản mới, Triệu Lệ Dĩnh tạm thời chưa có kế hoạch gia nhập đoàn phim hay nhận dự án tiếp theo.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, trong một gia đình tại nông thôn. Nữ diễn viên mất nhiều năm đóng vai phụ mới đạt được danh tiếng nhờ các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ (2013). Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là sao hạng A tại Trung Quốc, lọt top diễn viên kiếm nhiều tiền nhất theo thống kê của Forbes.

Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng khắp châu Á với các bộ phim như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thời gian tươi đẹp của anh và em, Minh Lan truyện, Gió thổi Bán Hạ, Hạnh Phúc đến Vạn gia, Ai là hung thủ...

Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo thuộc top 4 nữ nghệ sĩ của giới giải trí. Vài năm qua, cô nằm trong nhóm "tứ đại lưu lượng nữ" cùng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.