Hành trình hơn 3 tháng của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sắp sửa dừng lại. Từ 34 anh tài, sau các vòng công diễn, thi đấu và loại trừ, chỉ còn 22 người chơi đi tiếp. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, 2 anh tài bị loại trước đó sẽ được "hồi sinh" ở đêm chung kết. Như vậy, 24 nghệ sĩ sẽ góp mặt trong cuộc đấu căng thẳng cuối cùng.

Chung kết game show thực tế sẽ trải qua hai đêm thi vào ngày 3/10 và 10/10. Đêm trao giải diễn ra tối 10/10 với việc tìm ra Gia tộc anh tài toàn năng gồm 17 thành viên.

Tính đến thời điểm này, Hà An Huy, Jun Phạm, OSAD, Huỳnh Lập… đang là những cái tên sáng giá nhất, được dự đoán cho ngôi vị thủ lĩnh.

Theo nhà sản xuất, format của chung kết về cơ bản giống mùa đầu tiên. Kết quả chung cuộc tùy thuộc phần lớn vào sự thể hiện của dàn anh tài ở hai đêm chung kết tới đây. Bảng điểm hỏa lực cũng là tiêu chí quan trọng để lựa chọn dàn nghệ sĩ vào Gia tộc anh tài toàn năng.

Hà An Huy hay Jun Phạm giành ngôi quán quân

Khác mùa một với dàn anh tài có sự phân tầng rõ rệt khi nhóm nghệ sĩ toàn năng: hát, vũ đạo, visual nổi bật, fan đông nhanh chóng chiếm lấy "spotlight", thu hút từ công diễn đầu tiên, sau đó giữ được phong độ đến cuối, ở mùa hai, khoảng cách này không quá cách biệt.

Không có anh tài “all rounder” một cách hoàn hảo như SOOBIN ở mùa K24, nhưng dàn nghệ sĩ của K26 lại có sự đồng đều. Dễ dàng nhận thấy trong số 22 anh tài bước vào chung kết, nhóm chiếm số đông đều sở hữu giọng hát thực lực: Hà An Huy, Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn… Số còn lại nổi bật với khả năng sáng tác, sản xuất nhạc, lên ý tưởng concept cho tiết mục, gồm Huỳnh Lập, OSAD, Mew Amazing, It’s Charles…

Trước thềm chung kết, chủ đề “Ai chiến thắng Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” liên tục được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong số đó, những cái tên đang đứng đầu các bảng xếp hạng dự đoán, có thể kể tới Hà An Huy, Jun Phạm, OSAD, Huỳnh Lập…

Nếu xét ở các khía cạnh về giọng hát, thành tích Chiến tướng, sức hút truyền thông từ thời điểm đầu tiên cho đến công diễn 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy là nhân tố được xướng tên đầu tiên.

Hà An Huy được dự đoán là quán quân Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Ngay khi xuất hiện ở sân khấu công diễn hội ngộ, quán quân Vietnam Idol đã tỏa sáng với Nhức tiềm thức. Hà An Huy thu hút với phong cách lịch lãm, giọng hát đẹp, nội lực, xử lý kỹ thuật tốt. Ngay lập tức, tên của Hà An Huy gây sốt từ vòng công diễn này. Tiết mục hiện ghi nhận con số 6,4 triệu lượt xem trên YouTube, là sân khấu solo thu hút khán giả nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay.

Nam ca sĩ tiếp tục tạo được độ nhận diện riêng với chất giọng đặc trưng qua các vòng công diễn. Khi đứng chung với những anh tài khác, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra Hà An Huy bởi phong thái trình diễn, cách thể hiện, giọng hát đặc biệt, giàu chất tự sự.

Hà An Huy cũng hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng tại chương trình và không ít lần được trao vai trò thủ lĩnh. Nam ca sĩ sinh năm 2002 cho thấy sự bứt phá, vượt qua vùng an toàn của bản thân khi thể hiện khả năng xiếc, nhảy, chơi nhạc cụ.

Bên cạnh chuyên môn, Hà An Huy cũng viral mạng xã hội bởi nhiều câu nói hài hước, vui vẻ.

Theo thống kê của Socialite, nam ca sĩ nhiều lần xếp hạng trong danh sách các anh tài được chú ý nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Cụ thể, anh xếp đầu độ thảo luận với 45.419 đề cập (24/6 đến 30/6)

Từ ngày 2/9 đến 8/9, nam ca sĩ tiếp tục đứng đầu với 23.914 đề cập. Vị trí tương tự cũng dành đến cho Hà An Huy trong thống kê từ 16/9 đến 22/9, con số là 37.103 lượt đề cập.

Dù vậy, bất lợi của Hà An Huy là điểm hỏa lực qua các công diễn không cao. Thậm chí, anh từng đón nhận cú sốc suýt bị loại ở công diễn 4, nếu không được OSAD cứu.

Jun Phạm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng điểm hỏa lực qua các công diễn.

Nhân tố thứ hai được dự đoán giành quán quân là Jun Phạm. Trở lại mùa hai, cựu thành viên 365 nhanh chóng tạo ra sự áp đảo trên bảng tổng sắp điểm hỏa lực qua các công diễn. Anh liên tục giữ thứ hạng đầu tiên, tạo ra khoảng cách xa về mặt điểm số so với những anh tài khác.

Jun Phạm cũng hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng. Nhiều Liên minh, Nhà có sự góp mặt của Jun Phạm đều giành chiến thắng tại các cuộc đấu.

Xét trên bình diện ổn định về phong độ, Jun Phạm là anh tài duy trì được điều đó, kể từ công diễn đầu tiên cho đến trước thềm chung kết. Thậm chí, nam ca sĩ là anh tài hiếm hoi chưa nếm trải cảm giác thất bại ở các sân khấu.

Song bất lợi của Jun Phạm lại nằm ở giọng hát, tư duy âm nhạc và sự mới mẻ trong các công diễn. Ở một số thử thách về vocal, nam ca sĩ nhiều lần đón nhận phản ứng trái chiều từ phía công chúng. Trở lại mùa hai, Jun Phạm chưa cho thấy sự khác biệt hay dấu ấn cá nhân rõ nét ở các tiết mục.

Huỳnh Lập, OSAD được nhắc tên

Xét ở khía cạnh thủ lĩnh, không ai có thể tỏa sáng hơn Huỳnh Lập. Anh là người nhận được sự tín nhiệm nhiều nhất từ dàn anh tài qua các vòng công diễn để giữ vai trò dẫn dắt Liên minh, Nhà.

Với tư duy của đạo diễn, Huỳnh Lập luôn là người đưa ra các ý tưởng về dàn dựng sân khấu, tư duy concept sáng tạo và đường dây câu chuyện cho từng tiết mục. Anh cũng có khả năng kết nối các thành viên, phân chia vai trò cụ thể, phù hợp cho từng nhân tố trong team.

Ở công diễn 1, Huỳnh Lập được chọn là thủ lĩnh của Nhà làm mạnh. Tiết mục Nhong nhong nhong với sự xuất hiện của bộ ba Thái VG - Huỳnh Lập - Thái Lê Minh Hiếu nhanh chóng giữ vị trí top 1. Tiết mục này sau đó cũng viral trên nhiều nền tảng mạng và hiện diện ở danh sách thịnh hành âm nhạc. Đến công diễn 3, Nhà Bồng Bềnh do Huỳnh Lập dẫn dắt tiếp tục giành chiến thắng, bảo toàn các thành viên. Ở công diễn gần nhất, Huỳnh Lập tiếp tục được trao vai trò thủ lĩnh của Nhà Lẫy Lừng. Hai tiết mục Như ngày đầu và Xinh giúp Nhà Lẫy Lừng vượt qua "cửa tử thần".

Dễ nhận ra các tiết mục đến từ đội của Huỳnh Lập đều không quá đặc sắc về âm nhạc nhưng lại thu hút bởi concept, câu chuyện lớp lang, mang lại cảm xúc cho khán giả và bám sát chủ đề từ nhà sản xuất ở các công diễn. Một số màn trình diễn như Nhong nhong nhong, Trước khi em tồn tại hay Nhỏ xíu nhỏ xiu, Như ngày đầu... được khán giả yêu thích và lọt vào danh sách thịnh hành âm nhạc trên YouTube.

Tuy nhiên, điểm hỏa lực lại là điểm trừ lớn của Huỳnh Lập. Đạo diễn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu nhiều lần đứng ở top cuối trong bảng tổng sắp. Đáng chú ý, ở công diễn 4, Huỳnh Lập chỉ nhận về 170 điểm, xếp hạng 24. Đến công diễn 5, anh giữ thứ hạng 20 với 250 điểm.

Các nhân tố nổi bật, có khả năng vào Gia tộc anh tài toàn năng 2026.

Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt ở chặng cuối, OSAD đang tỏa sáng. Nam rapper bứt phá từ công diễn 4 với màn fast flow, nhả ra 28 âm tiết trong 4 giây ở tiết mục Tiếng ru cội nguồn. Anh tiếp tục tỏa sáng khi đứng cạnh Hoàng Tôn và Will ở tiết mục Đại khải hoàn. OSAD nhận danh hiệu Dũng sĩ sau công diễn này.

Điểm sáng của anh là hát, rap, sáng tác tốt, tham gia sản xuất âm nhạc được và hoàn thiện kỹ năng trình diễn sân khấu các công diễn. Ngoài ra, OSAD cũng là "cỗ máy tạo content" cho chương trình ở sân khấu, sau cánh gà hoặc những hoạt động bên lề.

Ngoài nhóm anh tài kể trên, những nghệ sĩ nổi bật của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phải kể tới It's Charles, Hoàng Dũng, Thơm Da LAB, Đinh Mạnh Ninh...

Trong số kể trên, It's Charles là nhân tố bứt phá mạnh mẽ nhất tại chương trình. Từ gương mặt gần như vô danh ở chặng đầu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam nghệ sĩ trở thành nhân tố nổi bật, được dàn thủ lĩnh săn đón. It's Charles sở hữu giọng hát tốt, khả năng sáng tác, sản xuất nhạc và visual sáng sân khấu. Anh hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng tại show thực tế năm nay.

Bộ ba Hoàng Dũng, Thơm Da LAB, Đinh Mạnh Ninh đều thu hút bởi giọng hát thực lực và phong độ trình diễn ổn định. Hoàng Dũng cũng được giao trọng trách thủ lĩnh ở một số công diễn và tạo được dấu ấn riêng. Ngoài giọng hát, Hoàng Dũng có thể rap, vũ đạo và sáng tác. Bất lợi của Hoàng Dũng đến từ việc anh khá kiệm lợi, ít tương tác với dàn anh tài nên không có nhiều "đất diễn" tại chương trình.

Trong khi đó, Thơm Da LAB, Đinh Mạnh Ninh tạo được sức hút không thể ngờ. Thành viên của Da LAB phủ sóng mạng xã hội sau các công diễn, bởi giọng hát, visual, phong cách thời trang. Ngay từ vòng công diễn hội ngộ, Thơm nổi lên thành hiện tượng mạng xã hội. Anh liên tục góp mặt trong danh sách 10 anh tài được chú ý nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, theo thống kê của Socialite. Nam ca sĩ nhanh chóng trở thành hiện tượng của mùa năm nay.

Đinh Mạnh Ninh cũng tạo được dấu ấn với giọng hát nội lực và sự hài hước, dí dỏm, được ví là "cây hài" trong chương trình.

Gia tộc anh tài toàn năng còn được dự đoán gồm những gương mặt như Thái Lê Minh Hiếu, Thái VG, Mew Amazing, Duy Khánh, Đông Hùng, Hoàng Tôn, Thỏ Da LAB...

An Anh