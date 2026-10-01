Mỹ thu hồi hơn 77.000 lon 7Up không đường vì chứa tới 38 gram đường

Sau khi phát hiện một số sản phẩm được dán nhãn là không đường nhưng thực tế lại chứa lượng đường tương đương với phiên bản thông thường, công ty Admiral Beverage Company ban đầu thông báo thu hồi lô 7Up Tropical bị ảnh hưởng vào ngày 20/8. Đến ngày 29/9, FDA xếp vụ việc vào nhóm thu hồi Loại II, tức việc sử dụng sản phẩm có thể gây ra những ảnh hưởng sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục. Tuy nhiên, khả năng xảy ra hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

Hơn 77.000 lon 7Up Tropical Zero Sugar bị thu hồi. (Ảnh: Getty Images)

Sản phẩm bị ảnh hưởng được đóng thành thùng 12 lon, mỗi lon có dung tích 355 ml. Điểm bất thường nằm ở chỗ vỏ thùng ghi "7Up Tropical", trong khi các lon bên trong lại được in nhãn "7Up Tropical Zero Sugar".

Trên thực tế, những lon này chứa nước ngọt có đường thay vì phiên bản không đường như thông tin trên nhãn.

Người tiêu dùng có thể kiểm tra sản phẩm của mình dựa trên các thông tin sau: Mã UPC: 0 78000 03798 2, số lô: UT06176, hạn sử dụng tốt nhất: 17/3/2027

Theo báo cáo thực thi của FDA, lô 7Up bị thu hồi đã được phân phối tại bang Utah (Mỹ). Người đang sở hữu những lon 7Up thuộc lô bị thu hồi, đặc biệt là những người cần kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn, nên tránh sử dụng sản phẩm.

Mỗi lon 7Up Tropical dung tích 355 ml thực tế chứa 38 gram đường, trong khi sản phẩm được đóng gói và ghi nhãn là "Zero Sugar". FDA cho biết đây là trường hợp thu hồi liên quan đến sai sót ghi nhãn, không phải do sản phẩm bị nhiễm bẩn. Vì vậy, đối với phần lớn người tiêu dùng, những lon nước ngọt này không được xem là sản phẩm có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Việc chứa đường ngoài dự kiến có thể đặc biệt đáng lưu ý với những người đang chủ động kiểm soát lượng đường tiêu thụ.