Trao yêu thương mùa Trung thu

Các đơn vị trao tặng máy tính, tạo điều kiện để thiếu nhi vùng biên giới tiếp cận khoa học công nghệ trong chương trình “Lồng đèn yêu thương - Nâng bước đến trường” tại xã Đắc Pring. Ảnh: Thành đoàn cung cấp

Mang Trung thu đến vùng khó khăn

Những ngày này, hơn 30 thành viên Đội Tiền phong (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) tất bật tổ chức các hoạt động gây quỹ, chuẩn bị chương trình Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bà Nà. Trước đó, đội cử thành viên đi tiền trạm, khảo sát thực tế tại các trường học trên địa bàn để nắm bắt hoàn cảnh học sinh, từ đó chuẩn bị những phần quà thiết thực nhất.

Đội trưởng Đội Tiền phong Võ Văn Quân chia sẻ: “Chúng tôi tranh thủ thời gian sau giờ học để gây quỹ, mong muốn mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn hơn”.

Cùng chung tinh thần xung kích, Đội Công tác xã hội (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) vừa tổ chức thành công chương trình “Mùa trăng cho em” tại thôn Ating, xã Sông Kôn. Bằng nguồn quỹ tự vận động, các sinh viên đã trao tặng sữa, bánh kẹo, sách vở và đồ dùng học tập cho thiếu nhi nơi đây.

Đội trưởng Ngô Huyền Châu hy vọng, những phần quà tuy nhỏ nhưng là niềm vui, sự động viên để các em cảm nhận được tình yêu thương của cộng đồng. Lần đầu được tham gia giao lưu và nhận quà từ các anh chị sinh viên, em Bríu Thị Huyền Anh (xã Sông Kôn) xúc động nói: “Em cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương của mọi người”.

Anh Bríu Công, Bí thư Đoàn xã Sông Kôn cho biết, toàn xã hiện có hơn 1.000 thiếu nhi. Dù cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu, song đời sống sinh hoạt của một bộ phận trẻ em vẫn còn thiếu thốn. Thời gian qua, Đoàn xã đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xe đạp, sách vở giúp các em vững bước đến trường. Những chương trình như “Mùa trăng cho em” đã tạo thêm không gian vui chơi bổ ích, giúp trẻ em vùng cao có một cái Tết Thiếu nhi trọn vẹn.

Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Mùa trăng cho em” tại thôn Ating, xã Sông Kôn. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Chung tay vì trẻ em

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tình nguyện của thanh niên, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp cũng đang nỗ lực chăm lo cho trẻ em. Tại phường Hải Vân, chính quyền địa phương vừa phối hợp với dự án “Chương trình vùng Liên Chiểu” (do tổ chức World Vision tài trợ) trao tặng 41 xe đạp, tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn. Lãnh đạo phường Hải Vân kỳ vọng đây sẽ là phương tiện đồng hành thiết thực, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập. Nhận được chiếc xe đạp hằng ao ước, em Lê Quang Tuấn Khải bày tỏ: “Trước đây việc đến trường của em rất bất tiện. Từ nay có xe đạp mới, em có thể tự đi học và sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn”.

Đặc biệt, hướng về các địa bàn vùng sâu, Thành đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Cung Thiếu nhi tổ chức chương trình “Lồng đèn yêu thương - Nâng bước đến trường” tại xã Đắc Pring. Ban tổ chức đã trao tặng nguồn lực tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho 582 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắc Pring. Các phần quà thiết thực từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh dành cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó; gói hỗ trợ cước viễn thông và internet trong 3 năm; 20 suất học bổng. Ban tổ chức cũng lắp đặt hệ thống lọc nước trị giá 50 triệu đồng tại điểm trường Mẫu giáo thôn 56 nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh, sinh hoạt.

Phó Bí thư Thành đoàn Lê Kim Thường thông tin, Trung thu năm 2026, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn, đội tập trung nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Các hoạt động huy động sự chung tay của toàn xã hội, không chỉ mang lại niềm vui đêm hội trăng rằm mà còn tiếp thêm động lực giúp các em yên tâm học tập, phát triển toàn diện.