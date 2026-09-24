An Giang vẫn thiếu sách giáo khoa

Đã gần 1 tháng bắt đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở An Giang vẫn phải ngược xuôi đi tìm mua sách giáo khoa, sách bài tập cho con học, nhưng chỉ nhận về những thông báo "hết sách". Ảnh thông báo hết sách giáo khoa một số môn tại nhà sách ở Rạch Giá ngày 23/9. Ảnh: Nhật Huy

Chiều 23/9, có mặt tại một số nhà sách tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, PV Tiền Phong ghi nhận, nhiều nhà sách không còn một số đầu sách giáo khoa, sách bài tập. Có phụ huynh thời gian qua liên tục phải đi nhiều lần tới nhiều nhà sách để tìm mua sách giáo khoa cho con, nhưng vẫn chưa đủ các môn học.

Đi tìm mua sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lý và một số sách bài tập các môn khác cho con học lớp 9, anh Lê Văn Liêm cho biết, dù nhà ở xã An Minh, nhưng các nhà sách trên địa bàn đều hết sách giáo khoa. Nghĩ khu vực Rạch Giá sầm uất, đông dân sẽ có nhiều sách, nên dù cách nhà hơn 60km anh Liêm vẫn lặn lội tới, nhưng cũng không có.

“Đi qua mấy nhà sách quanh Rạch Giá, kể cả nhà sách mới mở nhưng vẫn không có đủ sách giáo khoa, sách bài tập cần mua cho con học”, anh Liêm nói. Theo anh Liêm, trước đó gia đình cũng phải mất rất nhiều thời gian, đi nhiều nơi tìm mới mua đủ bộ sách cho con học lớp 10, nhưng sách cho con học lớp 9 vẫn thiếu.

Anh Lê Văn Liêm lặn lội vượt chặng đường hơn 60km tới Rạch Giá tìm mua sách giáo khoa cho con, nhưng một số đầu sách anh cần đã hết hàng từ lâu.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Linh, ngụ phường Rạch Giá cho hay, đã liên hệ nhiều nhà sách để tìm mua sách bài tập Toán lớp 6 cho con nhưng chưa có. Nhân viên nhà sách cũng không xác định được thời điểm sách sẽ về.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 721.800 học sinh phổ thông bước vào năm học mới. Trước năm học, Sở đã chỉ đạo các trường rà soát nhu cầu sách giáo khoa, phối hợp với nhà xuất bản và đơn vị phát hành để cung ứng đủ sách cho học sinh.

Tuy nhiên, tới nay một số trường và địa bàn vùng sâu, biên giới vẫn xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ. Các trường được ghi nhận còn thiếu sách giáo khoa như Trường THPT Tân Châu, Vĩnh Lộc, Chu Văn An, Thạnh Mỹ Tây, Long Thạnh; và một số địa bàn có học sinh thiếu sách giáo khoa như Ô Lâm, Cô Tô, Thạnh Lộc, Kiên Lương.

Một số nhà sách lớn ở phường Rạch Giá vẫn tấp nập phụ huynh đến tìm mua sách giáo khoa, sách bài tập cho con, nhưng nhiều đầu sách vẫn chưa có hàng về.

Trước mắt, Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu các đơn vị phát hành tập trung nguồn hàng, ưu tiên vận chuyển bổ sung sách còn thiếu đến các trường. Sở cũng phối hợp lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường sách giáo khoa, ngăn đầu cơ, gom hàng, bán sách kém chất lượng.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phát huy mô hình tủ sách dùng chung, vận động học sinh khóa trước tặng lại sách cũ. Vận động nguồn lực hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khó khăn, vùng xa.

Đối với các khoản thu đầu năm học, Sở GD&ĐT An Giang cho biết, đã ban hành hướng dẫn thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc công khai, tự nguyện. Các trường không tự đặt ra các khoản thu trái quy định, không thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học. Tăng cường giám sát qua đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chính quyền cấp xã.

Thời gian tới, theo Sở GD&ĐT An Giang, sẽ tiếp tục theo dõi việc cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học.