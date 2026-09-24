Trao yêu thương, gửi niềm vui đến trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui.

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo trao tặng nhà trường 2 chiếc tivi 65 inch. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió Ngàn cũng trao tặng 2 chiếc tivi 65 inch; Công ty cổ phần chợ nông thôn tặng 01 chiếc bình nóng lạnh; Đảng uỷ, UBND xã trao các phần quà ý nghĩa khác...

Đây là những món quà thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà trường.

Đại diện Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo trao tặng nhà trường 2 chiếc tivi 65 inch.

Cũng trong dịp này, Chi bộ 3 phối hợp với Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc trao tặng 2 suất quà cho học sinh thuộc hộ nghèo. Những phần quà đã thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Sau khi sáp nhập, Trường Mầm non La Bằng có 1 trụ sở chính và 2 phân hiệu. Năm học 2026-2027, riêng Phân hiệu 2 của trường tại xóm La Bằng, xã La Bằng có 12 nhóm, lớp với tổng số 240 học sinh.

Đáng chú ý, trong tổng số học sinh tại phân hiệu có 147 trẻ là người dân tộc thiểu số, gồm các dân tộc Cao Lan, Thái, Mường, Sán Chí, Dao, Tày, Nùng... Bên cạnh đó, nhà trường có 2 trẻ thuộc hộ cận nghèo.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió Ngàn trao tặng 2 chiếc tivi 65 inch.

Bà Mai Thị Hà, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu 2 Trường Mầm non La Bằng cho biết, sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường, đặc biệt là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu trao quà cho các em thiếu nhi.

Theo bà Hà, những món quà được trao trong dịp Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ mà còn là nguồn động viên đối với đội ngũ giáo viên và phụ huynh. Sự sẻ chia của cộng đồng góp phần tạo thêm điều kiện để nhà trường chăm lo tốt hơn cho các em.

“Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đã dành tình cảm cho cô và trò. Đây là những món quà thiết thực, góp phần giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa”, bà Mai Thị Hà chia sẻ.

Đảng uỷ, UBND xã La Bằng tặng quà cho nhà trường và các em học sinh.

Tết Trung thu tại Trường Mầm non La Bằng không chỉ là dịp để trẻ được vui chơi, đón hội mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương. Sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng đang góp phần tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, để mỗi em nhỏ, dù hoàn cảnh hay dân tộc khác nhau, đều có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển trong sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.