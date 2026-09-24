Lượng hồ sơ xin thị thực du học Anh giảm 16% trong một năm

Theo số liệu mới được Bộ Nội vụ Anh (Home Office) công bố, trong năm kết thúc vào tháng 8/2026, có 360.700 hồ sơ xin thị thực du học theo diện có bảo trợ dành cho đương đơn chính, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Mức giảm này đáng chú ý khi lượng hồ sơ xin thị thực du học thường đạt đỉnh vào tháng 8, trước thời điểm năm học mới bắt đầu vào tháng 9. Một đợt tăng theo mùa khác thường diễn ra vào tháng 12, ngay trước kỳ nhập học tháng 1.

Số hồ sơ xin thị thực của người phụ thuộc đi cùng sinh viên cũng ở mức thấp, giảm 22% so với năm trước, theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh.

Số lượng hồ sơ đăng ký của người nộp đơn chính và người phụ thuộc giai đoạn 2022 – 2026 (đơn vị: nghìn hồ sơ). Từ tháng 1/2024, phần lớn sinh viên không còn được phép đưa người phụ thuộc đi cùng, sau đó số hồ sơ của nhóm này giảm mạnh. (Nguồn: Bộ Nội vụ Anh - Home Office)

Diễn biến trên xảy ra sau khi Anh gần như cấm hoàn toàn sinh viên quốc tế đưa người phụ thuộc sang nước này. Tuy nhiên, một số sinh viên theo học các chương trình nghiên cứu và tiến sĩ vẫn được phép đưa người phụ thuộc đi cùng.

Trước những số liệu mới, bà Libby Hackett - Tổng Giám đốc điều hành Russell Group, cho rằng dữ liệu này “cho thấy sự biến động của thị trường sinh viên quốc tế”.

“Các chính sách liên tiếp của Chính phủ, trong đó có đề xuất áp thuế đối với sinh viên quốc tế của chính quyền tiền nhiệm, chắc chắn đang góp phần vào những thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến. Số hồ sơ đăng ký trên toàn ngành trong năm dương lịch này đến nay đã giảm 30% so với ba năm trước”, bà Hackett nói.

Bà Hackett kêu gọi Chính phủ Anh tạo ra “một giai đoạn ổn định” trong chính sách nhập cư, đồng thời thúc giục tân Thủ tướng Anh Andy Burnham “nhanh chóng và quyết đoán hành động” để đảo ngược chính sách hiện nay.

Theo bà Hackett, sự biến động trong tuyển sinh quốc tế cũng cho thấy, việc gắn vấn đề này với nguồn kinh phí dành cho các khoản trợ cấp sinh hoạt là không hợp lý.

Nguồn: Beth Kennedy – The PIE News