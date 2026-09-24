Học sinh làm dự án cộng đồng: Cách học từ thực tiễn

Qua hai mùa, dự án đã huy động gần 285 triệu đồng, được chuyển hóa thành sách vở, thiết bị học tập, học bổng và các hoạt động tiếng Anh cho học sinh vùng cao.

Lớp học không bảng phấn

Chamellia là dự án cộng đồng được khởi xướng và thực hiện bởi học sinh Trường BVIS Hà Nội với sứ mệnh mang tiếng Anh, tri thức và điều kiện học tập tốt hơn đến với trẻ em vùng cao. Năm 2026 là mùa thứ 3 Chamellia được triển khai với chương trình đấu giá và bán tranh nghệ thuật nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

“Tại sao không gộp việc gây quỹ với một điều bọn em đều thích, đó chính là nghệ thuật?” là câu hỏi mà Nguyễn Hà Phương Châu - Trưởng ban tổ chức Chamelia mùa 3, đặt ra.

Từ câu hỏi ấy, những bức tranh được đưa lên sàn đấu giá, người mua nhận về một tác phẩm nghệ thuật, còn số tiền thu được được chuyển thành sách vở, các hoạt động học tiếng Anh và những nguồn lực giáo dục khác cho học sinh ở khu vực còn khó khăn.

Nhưng nếu chỉ nhìn Chamellia như một hoạt động gây quỹ, có lẽ sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất của dự án: Chính những học sinh tổ chức hoạt động ấy cũng đang học. Với Chamelia, tiếng Anh được chọn làm điểm bắt đầu bởi nhóm học sinh nhìn thấy ở ngôn ngữ này một khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.

Phương Châu cho rằng, một đứa trẻ có thêm tiếng Anh không chỉ có thêm một môn học hay một điểm số. Theo em, việc tiếp xúc với một ngôn ngữ khác còn mở ra những cách tư duy và trải nghiệm mới; đồng thời giúp người học tiếp cận nhiều nguồn thông tin vốn được chia sẻ bằng tiếng Anh.

Chamelia là dự án cộng đồng được khởi xướng và thực hiện bởi học sinh Trường BVIS Hà Nội.

Chia sẻ thêm về Chamellia, Phương Châu cho hay, trong quá trình chuẩn bị cho dự án, chúng em phải học rất nhiều điều mà một tiết học thông thường khó có thể mô phỏng đầy đủ. Chamellia buộc em phải học cách xử lý những tình huống phát sinh ngay tại thời điểm chúng xảy ra, suy nghĩ nhanh và tìm ra giải pháp tạm thời để công việc không bị đình trệ.

Theo Quách Hoàng Ngân - Trưởng ban Nội dung Chamellia mùa 3, bài học lớn nhất là làm việc nhóm: một tập thể không cần tất cả mọi người giỏi giống nhau mà cần mỗi người đem một thế mạnh khác nhau để cùng hướng đến một mục tiêu. Đó là thứ kiến thức chỉ thực sự xuất hiện khi học sinh được đặt vào một vấn đề thật, với những con người thật và một kết quả mà các em phải cùng chịu trách nhiệm.

Học sinh được trao cơ hội

Bà Claire Slowther - Phó Hiệu trưởng khối Trung học, Trường BVIS Hà Nội - nhìn nhận, Chamelia như một phần quan trọng trong cộng đồng nhà trường. Đây không chỉ là những hoạt động gây quỹ, mà còn là sự trưởng thành, tầm nhìn và khả năng tổ chức mà học sinh thể hiện khi tự xây dựng các đề xuất và triển khai dự án.

Vai trò lãnh đạo của học sinh là yếu tố cốt lõi của Chamellia: Học sinh được trao không gian để tự lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động. Khi ấy, các em phải tự giao tiếp, tự tổ chức, tự giải quyết vấn đề, tự thuyết phục người khác đồng hành và tự đối diện với những việc không diễn ra như kế hoạch.

Những năng lực như: lãnh đạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp hay tổ chức hậu cần vì thế không còn là những khái niệm trong một bài học kỹ năng mà trở thành những việc học sinh thực sự phải làm.

Các thành viên Chamelia mùa 3.

Ở mùa 3, nghệ thuật trở thành một phần quan trọng của cách Chamlelia gây quỹ. Nguyễn Hương Giang, đồng Trưởng ban Chamellia mùa 3 chia sẻ, mối liên hệ giữa nghệ thuật và cộng đồng bắt đầu từ cảm xúc. Một tác phẩm có thể kết nối người nghệ sĩ với người xem và từ đó kết nối những nguồn lực khác nhau cho một mục tiêu chung.

Sau cuộc đấu giá, nhóm Chamellia dự kiến tới trường THCS Thanh Thịnh (Thái Nguyên) mang theo sách vở, những bài học tiếng Anh do chính các em thiết kế và dành phần kinh phí còn lại cho một sân chơi sinh hoạt tại trường.

Hương Giang nói rằng đó đều là những điều rất bình thường với tuổi thơ của các em và các em mong những học sinh mình gặp cũng có cơ hội được sử dụng những nguồn lực ấy.

Các tác phẩm tranh được bán để gây quỹ.

Chamellia giúp học sinh vùng cao tiếp cận tri thức.

Họa sĩ Huỳnh Bão, một trong những nghệ sĩ có tác phẩm tham gia đấu giá, cũng nhìn nghệ thuật như một ngôn ngữ có khả năng kết nối con người và các nguồn lực xã hội. Với anh, việc học sinh trực tiếp tiếp xúc với nghệ sĩ, tác phẩm và quá trình đấu giá không chỉ là một trải nghiệm về nghệ thuật mà còn giúp các em hiểu hơn về sự đồng hành của cộng đồng đối với những ước mơ của người trẻ.