Hiệu quả từ 'Cẩm nang sử dụng AI' của Phó trưởng Công an xã

Đại úy Hoàng Thái Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Bố Trạch luôn được đồng chí, đồng đội đánh giá là chỉ huy trẻ năng động, trách nhiệm, luôn tiên phong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác Công an cơ sở.

Đại uý Hoàng Thái Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Trị.

Những sáng kiến của Đại uý Hoàng Thái Ngọc không chỉ thể hiện tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Công an mà còn góp phần lan tỏa tư duy đổi mới, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.

Công tác tại Công an xã Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Trị, hàng ngày thấy đồng đội luôn làm hết giờ nhưng không hết việc, có những hôm anh em phải thức làm đến đêm khuya để xử lý công việc hành chính, Đại uý Hoàng Thái Ngọc đã chủ động nghiên cứu và cùng đồng đội xây dựng mô hình “Chú Công an xã Bố Trạch AI” - trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp các nội dung liên quan đến công tác Công an cơ sở. Mô hình góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Công an xã Bố Trạch về cơ sở giúp dân chuyển đổi số và làm các thủ tục giấy tờ.

Trước đây, việc truyền tải thông tin đến người dân tại xã Bố Trạch thường dựa vào những thông báo hành chính dài dòng, khô khan và khó tiếp cận. Hiện nay, với mô hình “Chú Công an xã Bố Trạch AI” được triển khai đã mang lại hiệu quả truyền thông rất tích cực. Những clip hoạt hình ngắn gọn, trực quan được tạo ra từ AI nhanh chóng lan tỏa trên các trang thông tin của địa phương và người dân chia sẻ. Thông tin tuyên truyền, cảnh báo trở nên dễ hiểu, sinh động và phù hợp với thói quen tiếp nhận nội dung của người dân.

Bước qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, Đại uý Hoàng Thái Ngọc cùng đồng đội tự mày mò, học hỏi các công cụ AI để biến những ý tưởng kịch bản thành sản phẩm hoàn chỉnh. Những đoạn clip sáng tạo này đã tuyên truyền, giải đáp các nội dung liên quan công tác Công an xã đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Niềm vui của người dân khi được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Trị hướng dẫn, hỗ trợ về chuyển đổi số.

Không dừng lại ở mô hình “Chú Công an xã Bố Trạch AI”, Đại uý Hoàng Thái Ngọc còn biên soạn “Cẩm nang sử dụng AI tại Công an xã” cung cấp những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, hướng dẫn cách khai thác hiệu quả các công cụ AI trong công tác hành chính, tổng hợp báo cáo, tuyên truyền pháp luật, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

“Cẩm nang ứng dụng AI cho Công an xã” giúp cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập và vận dụng trong công tác hằng ngày. Tài liệu được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ soạn thảo văn bản, xử lý thông tin và nâng cao hiệu suất công việc tại cơ sở. Việc triển khai cẩm nang góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc, đồng thời nâng cao chất lượng công tác của lực lượng Công an cơ sở trong tình hình hiện nay.

Công an xã Bố Trạch triển khai mô hình làm mới ảnh cũ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Ngoài mô hình “Chú Công an xã Bố Trạch AI” và “Cẩm nang sử dụng AI tại Công an xã”, Đại uý Hoàng Thái Ngọc đang cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Trạch đang chủ động hỗ trợ người dân trên địa bàn đẩy mạnh cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng QUANGTRI-S - nền tảng số thiết thực của riêng tỉnh Quảng Trị.

QUANGTRI-S cung cấp các dịch vụ thông minh như: Dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, truyền thông, cảnh báo, camera giao thông, bản đồ ngập lụt, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, tra cứu điện nước, vi phạm giao thông… góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Thượng tá Đinh Minh Tăng, Trưởng Công an xã Bố Trạch cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tự học, ứng dụng, nâng cao kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin và các loại tội phạm trên không gian mạng ngày càng phức tạp, tinh vi. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Trạch đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.