Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm, động viên các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu 2026

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu, chia sẻ với lãnh đạo tại hai bệnh viện, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi - các chủ nhân tương lai của đất nước. Các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và khu dân cư... đều quan tâm, chăm lo, tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Năm nay, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng là mong muốn lớn nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là trẻ em, ngày càng được quan tâm, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, hai bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhi, thực hiện tốt trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Nhấn mạnh nghề y là nghề vinh quang nhưng cũng rất khó khăn, gian khổ; ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ y, bác sĩ hai bệnh viện tâm huyết, gắn bó, có trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị bệnh nhi, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn, lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ hai bệnh viện quan tâm chăm sóc, tổ chức các hoạt động phù hợp, tạo niềm vui, động viên tinh thần các bệnh nhi đang điều trị, giúp các cháu mau khỏi bệnh, sớm trở lại môi trường học tập và hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bệnh viện từng bước áp dụng bệnh án điện tử, theo dõi sức khỏe trẻ từ khi còn trong bụng mẹ đến quá trình trưởng thành. Việc theo dõi liên tục trên nền tảng điện tử không chỉ hỗ trợ quản lý sức khỏe khi trẻ đến viện mà còn tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ gia đình từ xa trong những trường hợp chưa cần nhập viện, qua đó cung cấp thêm kiến thức và góp phần giảm bớt lo lắng cho gia đình.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đã gửi quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 để tổ chức đêm Rằm Trung thu 2026, chia vui với các bệnh nhi; ân cần đến thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại hai bệnh viện, chúc các bệnh nhi đón Tết Trung thu vui, sớm khỏi bệnh, trở về tiếp tục học tập cùng các bạn.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị, đội ngũ y, bác sĩ quan tâm tổ chức các hoạt động Trung thu thiết thực, tạo không khí vui tươi, động viên các cháu yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại trường học và cuộc sống bình thường.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, động viên, tặng quà bệnh nhi đang chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: BẢO LONG)

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, đồng chí Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho hơn 400 cháu nhỏ, trong đó có 27 bệnh nhi nặng được theo dõi, điều trị tích cực tại các khoa hồi sức; gồm 7 trẻ sơ sinh và 20 bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày. Bệnh viện từng bước làm chủ nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao. Thời gian tới, bệnh viện chuẩn bị các điều kiện để triển khai ghép thận và phẫu thuật tim mạch ở trẻ em.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội bày tỏ, sự quan tâm, động viên và những món quà Trung thu của Đoàn công tác là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua bệnh tật, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Quân Y 103. (Ảnh: BẢO LONG)

Tại Bệnh viện Quân y 103, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa Nhi cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, khoa đã thực hiện gần 20.000 lượt khám, tiếp nhận 1.900 bệnh nhi cấp cứu và thu dung gần 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Khoa tiếp nhận, cấp cứu và điều trị hầu hết các bệnh lý nội khoa trẻ em; tham gia xây dựng bộ tiêu chí JCI giai đoạn 2 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người bệnh, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đem lại sự tiện dụng, tăng sự hài lòng của người bệnh.

Thay mặt các y, bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 103, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng bày tỏ sự quan tâm và những món quà Trung thu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua bệnh tật; đồng thời là động lực đối với tập thể cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.