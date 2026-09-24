[Video] Việt Nam có hai sân bay trong nhóm kết nối tốt nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng, Tân Sơn Nhất đứng thứ 48, giảm 3 bậc so với năm trước, với 8.441 phương án kết nối, liên thông tới 100 điểm đến. Trong khi đó, Nội Bài tăng 8 bậc, lên vị trí 49, với 8.679 phương án kết nối, tới 105 điểm đến.

Công ty cung cấp dữ liệu và phân tích hàng không (OAG) xây dựng bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu chuyến bay tại 100 sân bay lớn trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, tập trung vào số lượng hành trình nối chuyến hợp lệ trong ngày được xác định có hoạt động hàng không bận rộn nhất.