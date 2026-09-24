Binh đoàn 15 dành hơn 3,8 tỷ đồng để chăm lo Tết Trung thu 2026 cho thiếu nhi

Đoàn KT-QP 74 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu. Ảnh: Thanh Quý

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại 141 thôn, làng, bản, trường học; trao tặng 8.881 suất quà cho các cháu thiếu nhi. Trong đó, 257 trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo được thăm hỏi, động viên và trao quà, góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến cho các em mùa Trung thu ấm áp, vui tươi.

Đặc biệt, Binh đoàn 15 đã sản xuất và cấp phát 20.000 chiếc bánh Trung thu, tổng trị giá 1,28 tỷ đồng trao tặng thiếu nhi.

Các hoạt động được triển khai đồng bộ, chu đáo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các em thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Trung thu đầy đủ và ấm áp hơn.

Đoàn KT-QP 715 (Binh đoàn 15) thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi khuyết tật. Ảnh: Thanh Quý

Qua đó tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn; góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.