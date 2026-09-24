Học sinh trung học nghề được bảo lưu kết quả khi học liên thông

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 75/2026/TT-BGDĐT quy định kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề. Quy định được áp dụng đối với người học tuyển sinh từ năm học 2026-2027.

Theo Thông tư, phần kiến thức THPT nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông theo định hướng nghề nghiệp, tạo nền tảng để người học học nghề, tham gia thị trường lao động và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Kết quả học tập của học sinh trung học nghề được ghi nhận để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi khi thực hiện liên thông. Ảnh minh họa

Kết quả học tập của từng môn học và toàn bộ phần kiến thức THPT được ghi nhận, làm cơ sở để bảo lưu, công nhận và chuyển đổi khi người học chuyển trường, chuyển hình thức đào tạo hoặc thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật.

Quy định này tạo điều kiện để kết quả học tập của học sinh trung học nghề được kế thừa trong quá trình học tiếp, hạn chế việc phải học lại những nội dung đã hoàn thành và đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề không phải toàn bộ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Đây là cấu phần kiến thức có định hướng nghề nghiệp, được xây dựng trên cơ sở lựa chọn những kiến thức cốt lõi, thiết thực và tổ chức phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục trung học nghề.

Phần kiến thức này được thực hiện trong ba năm, từ năm học thứ nhất tương ứng với lớp 10 đến năm học thứ ba tương ứng với lớp 12. Người vào học năm thứ nhất phải hoàn thành chương trình giáo dục THCS, có bằng tốt nghiệp THCS hoặc trình độ tương đương trở lên.

Mỗi năm học gồm 35 tuần; mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 giờ học và mỗi giờ học kéo dài 45 phút. Tổng số giờ lên lớp và kiểm tra trong ba năm là 1.610 giờ, chưa bao gồm thời gian tự học.

Chương trình gồm các môn học chung, môn học bắt buộc và môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Các môn học chung được áp dụng thống nhất gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Năm môn học bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Tin học. Mỗi môn được thiết kế theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, gồm phần kiến thức cốt lõi và phần vận dụng kiến thức vào những bối cảnh, tình huống thực tế của nhóm ngành, nghề đào tạo.

Đối với Ngữ văn, nội dung ứng dụng nghề nghiệp hướng tới kỹ năng đọc hiểu, tạo lập các văn bản phục vụ công việc như quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, nội quy, báo cáo, biên bản, thư tín, email và thuyết trình.

Môn Tiếng Anh tăng cường từ vựng, tình huống giao tiếp, kỹ năng đọc tài liệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị, an toàn lao động và giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp. Môn Tin học chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển năng lực số, sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo và các công cụ số phục vụ học tập, ngành, nghề đào tạo.

Đối với nhóm môn định hướng nghề nghiệp, mỗi nhóm ngành, nghề lựa chọn hai môn phù hợp. Thông tư quy định đối với năm nhóm ngành, nghề gồm Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; Khách sạn, nhà hàng.

Các môn học theo định hướng nghề nghiệp gồm Vật lí, Công nghệ hoặc Địa lí, được lựa chọn tùy theo từng nhóm ngành, nghề.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa phần ứng dụng nghề nghiệp theo ngành, nghề đào tạo và điều kiện thực tế. Việc cụ thể hóa phải bảo đảm yêu cầu cần đạt, không làm thay đổi nội dung cốt lõi và không trùng lặp không cần thiết với các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

Hoạt động dạy học có thể kết hợp trực tiếp và trực tuyến theo quy định. Tuy nhiên, các nội dung thực hành, thí nghiệm, vận động hoặc trải nghiệm nghề nghiệp không được thay thế hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.