Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam tham dự Tết Trung thu tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán

Cùng đi có đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam trao quà Trung thu tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 5 trường trên địa bàn, là 1 trong 11 trường nội trú liên cấp được xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh. Trường có 27 lớp với 973 học sinh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học. Chúc học sinh có Tết Trung thu vui vẻ, mong các em mạnh khỏe, tích cực rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nhân dịp này, đoàn công tác tặng quà cho nhà trường và học sinh, góp phần mang đến cho các em một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.