Xúc động tiết học đặc biệt ở trường nội trú liên cấp nơi biên giới Xứ Lạng

Học sinh, phụ huynh hào hứng

Có mặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Mẫu Sơn trong những ngày đầu năm học mới, chúng tôi ghi nhận các em học sinh đang hào hứng tham gia tiết học biên cương, một tiết học rất đặc biệt do Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp tổ chức ngay giữa sân trường.

Các em học sinh được chiến sĩ bộ đội biên phòng hướng dẫn gấp chăn, màn tại sân trường.

Thầy La Văn Đồng, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Mẫu Sơn có tổng mức đầu tư trên 390 tỷ đồng, quy mô xây dựng 36 lớp học với 1.260 học sinh, do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư vừa mới được đưa vào sử dụng trong năm học này.

Hiện trường đã có 121 cán bộ, giáo viên và 1.259 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Với đặc thù là trường nội trú, các em phải ăn ngủ, sinh hoạt tại trường, lại là những ngày đầu triển khai nên hầu hết các em học sinh còn bỡ ngỡ, chưa biết tự chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Do đó, nhà trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phối hợp tổ chức tiết học biên cương giúp các em các kỹ năng sống như gấp gọn chăn màn, quần áo, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Tham gia tiết học cùng cháu ngoại đang học lớp 4 tại trường, ông Lý Đức Lâm, thôn Bản Phai, xã Mẫu Sơn cho biết: Tiết học rất bổ ích khi các cháu được các chú bộ đội biên phòng chỉ dẫn cách gấp gọn quần áo, đồ dùng cá nhân khi ăn ở tại trường. Chứng kiến các cháu thực hành thuần thục sau tiết học, chúng tôi cũng yên lòng khi gửi gắm con em đến trường.

Chăm chú theo dõi các con đang thực hành dưới sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng, chị Lộc Thị Hưởng, ở cửa khẩu Chi Ma, có con đang học lớp 2, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Mẫu Sơn chia sẻ: Khi ở nhà các cháu hầu như chưa biết tự vệ sinh cá nhân, nhiều việc phải nhờ bố, mẹ giúp nhưng khi đến trường, được thầy cô và bạn bè hỗ trợ, các cháu đều đã tự biết chăm sóc bản thân nên phụ huynh chúng tôi cũng rất yên tâm mỗi khi con đến trường.

Tiết học biên cương thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Nội dung tiết học chủ yếu trang bị cho học sinh kỹ năm lắp đặt đồ dùng tập và đồ dùng cá nhân như giá đựng dép, đồ dùng, gấp chăn màn, sách vở trong khu nội trú.

Ngoài ra, bộ đội biên phòng còn hướng dẫn các cháu tập bài võ thể dục tay không, thực hiện mỗi tuần từ 2-3 buổi để thành thục và thành chế độ tập thể dục buổi sáng.

Qua tiết học biên cương, bộ đội biên phòng còn giới thiệu biên cương, biên phòng, luật biên giới quốc gia, chức năng của bộ đội biên phòng. Đưa các cháu đến đồn tham quan, tạo sự gần gũi giữa người dân và bộ đội biên phòng.

Hoạt đông ý nghĩa nơi phên dậu Tổ quốc

Được biết, với tuyến biên giới dài 231,74km cùng 474 cột mốc quốc giới, Lạng Sơn là một trong những tỉnh biên giới trọng yếu quốc gia.

Để "Tiết học biên cương" có hiệu quả, ngay từ sớm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh này ký kết và triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh.

Đây là chương trình ý nghĩa, giúp trang bị kỹ năng sống cho học sinh đầu năm học mới.

"Tiết học biên cương" giới thiệu về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia… và hành trình gìn giữ từng tấc đất, từng cột mốc trên quê hương của thế hệ cha anh.

Mỗi tiết học là một lần các học sinh được hun đúc thêm tình yêu đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Hiện chương trình được duy trì theo tuần, tháng hoặc quý, vào dịp các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và quân đội tại khu vực biên giới, cửa khẩu, doanh trại các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, các trường học…

Mục tiêu cao nhất là mỗi học sinh đều lớn lên với tâm thế là một "cột mốc sống", góp phần gìn giữ vững chắc phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.

Clip ghi nhận tiết học biên cương tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Mẫu Sơn.

Bên cạnh những bài giảng truyền thống, "Tiết học biên cương" còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như: thông tin, hình ảnh, video tích hợp qua mã QR, giúp các em chủ động tìm kiếm nội dung.

Sự kết hợp giữa tri thức và trải nghiệm đã khiến mỗi "bài học trên cột mốc biên cương" càng trở nên gần gũi, chân thực, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho học sinh.

Thay vì chỉ giảng giải lý thuyết trong hội trường, tiết học còn giúp các cháu trực tiếp nghe những người lính kể về mồ hôi, công sức để giữ gìn sự bình yên trên biên giới, bài học về tình yêu đất nước sẽ thấm vào các cháu một cách tự nhiên và sâu sắc hơn.

Trong mỗi tiết học, các đơn vị biên phòng đều có những thí dụ thực tế về hành trình bảo vệ biên giới của người lính biên phòng, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, để các em thấy rõ được trách nhiệm của mình trong hành trình giữ vững biên cương

Thương Nguyễn