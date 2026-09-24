Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo tuyển dụng

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 07 vị trí

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên:

2.1. Về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật...)

2.2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

2.3. Về lý lịch và độ tuổi: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng....; có độ tuổi không quá 35 tuổi, một số trường hợp cần thu hút lao động thì không quá 40 tuổi.

2.4. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên; Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

3. Hồ sơ dự tuyển: xem chi tiết tại mục tuyển dụng trên website của Agribank https://www.agribank.com.vn

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ ứng viên:

4.1. Thời gian: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026 (Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6)

4.2. Địa điểm: Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (tầng 4), Số 21 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 02543 716 393).

5. Thi tuyển:

- Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning, thi phỏng vấn.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning trong tháng 10/2026, thi phỏng vấn sau thời gian thi chuyên môn nghiệp vụ).