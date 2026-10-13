Trao vốn khởi nghiệp

Tìm sinh kế nơi vùng biên

Tuyên Lâm là địa bàn biên giới với 2.189 hộ, 8.338 nhân khẩu; trong đó tỉ lệ hộ nghèo chiếm 12,47%, hộ cận nghèo chiếm 10,27%. Toàn xã có 1.381 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, song đời sống của một bộ phận chị em vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phụ nữ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đây, nguồn thu nhập chính của phần lớn phụ nữ vùng cao Tuyên Lâm chủ yếu dựa vào nương rẫy và công việc thời vụ trong rừng như lấy măng, hái lá nón. Việc làm bấp bênh, thiếu vốn đầu tư sản xuất và tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ khiến ước mơ thoát nghèo của nhiều gia đình vẫn là "bài toán" nan giải.

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tháng 6/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) xã Tuyên Lâm đã chủ động khảo sát thực tế tại các chi hội. Nhận thấy địa bàn có lợi thế lớn về vườn đồi rộng rãi, nguồn thức ăn sẵn có và nhu cầu tiêu thụ trứng gà tại chỗ rất ổn định, hội đã quyết định xây dựng và triển khai mô hình “Phụ nữ xã Tuyên Lâm trao đổi vốn khởi nghiệp, chăn nuôi gà đẻ trứng”.

Đàn gà giống đẻ trứng của chị Đinh Thị Thương, ở thôn Thanh Hóa (xã Tuyên Lâm) phát triển tốt - Ảnh: N.M.P

Mục tiêu của mô hình không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà là khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của các hội viên phụ nữ nghèo. Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã thành lập tổ phụ nữ trao đổi vốn khởi nghiệp, chọn 5 hội viên có đủ điều kiện tại thôn Thanh Hóa để tham gia; mỗi hội viên được trao 50 con gà giống đẻ trứng có chất lượng cao để làm điểm.

Để nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, các hộ gia đình tự đối ứng thêm kinh phí làm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn và cam kết thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở cơ chế “trao đổi vốn”: Các thành viên thực hiện đóng góp quỹ định kỳ hằng tháng để vừa tích lũy mở rộng quy mô, vừa chuẩn bị nguồn vốn xoay vòng giúp đỡ các hội viên khó khăn khác trong các đợt tiếp theo.

Chị Đinh Thị Thương, hội viên phụ nữ thôn Thanh Hóa chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi không có vốn, việc làm không ổn định nên kinh tế rất chật vật. Được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật tận tình, tôi mừng lắm. Đây là động lực lớn để gia đình tôi có thêm việc làm, vươn lên ổn định thu nhập”.

Triển vọng nhân rộng

Đến nay, sau 4 tháng dày công chăm sóc, đàn gà của các hộ gia đình đều phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu miền núi và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cho lứa trứng đầu tiên. Công tác kiểm tra định kỳ được tiến hành đều đặn để kịp thời tháo gỡ khó khăn về dịch bệnh và dinh dưỡng cho đàn gà.

Chị Võ Thị Sen, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Hóa chia sẻ: “Qua 4 tháng chăm sóc, chị em tuân thủ rất nghiêm ngặt kỹ thuật an toàn sinh học nên đàn gà lớn nhanh, tỉ lệ sống đạt cao và sắp đẻ trứng. Ở vùng cao này, phụ nữ ít có việc làm ổn định nên mô hình này thực sự rất phù hợp với điều kiện chị em. Thời gian tới, chi hội rất mong các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ liên kết tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm để hội viên yên tâm sản xuất và nhân rộng mô hình”.

Hiệu quả kinh tế của mô hình không chỉ thể hiện ở giá trị vật chất, mà quan trọng hơn là làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ vùng biên. Từ chỗ chăn nuôi tự cung tự cấp, chị em đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tính toán chi phí lợi nhuận và chủ động quản lý dòng vốn.

Đánh giá về bước đầu triển khai mô hình, chị Cao Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tuyên Lâm khẳng định: “Mô hình nuôi gà đẻ trứng được triển khai từ tháng 6/2026 đến nay đàn gà phát triển rất tốt. Hội đang phối hợp với các hộ kết nối đầu ra tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo đảm giá bán ổn định”.

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Tuyên Lâm đặt mục tiêu nhân rộng mô hình từ 5 lên 15 đến 20 hội viên tham gia, phấn đấu xây dựng quỹ trao đổi vốn đạt từ 20 triệu đồng trở lên; tiếp tục tham mưu lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; duy trì các mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...