Cảng hàng không phục vụ hơn 94 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới cảng hàng không đã phục vụ 94,1 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng cất-hạ cánh đạt gần 568.500 lượt, tăng 7,1%. (Ảnh: THÙY LINH)

Ngày 13/10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026.

Xuyên suốt từ đầu năm đến nay, ACV đã tập trung nguồn lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, vừa duy trì khai thác an toàn, thông suốt trên toàn mạng lưới, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào vận hành.

Đại diện lãnh đạo ACV đánh giá, trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn mạng lưới đã phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng cất hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%.

Đáng chú ý, sản lượng hành khách quốc tế đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng của thị trường hàng không quốc tế. Riêng trong quý III/2026, sản lượng hành khách đạt 33,1 triệu lượt, tăng 12,7%, sản lượng hàng hóa đạt hơn 480 nghìn tấn, tăng 4,2%; trong khi sản lượng cất hạ cánh đạt gần 199.000 lượt, tăng 11,5% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác của ACV trong 9 tháng năm 2026. (Nguồn: ACV)

Việc triển khai mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) tại cảng hàng không tiếp tục mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao khả năng dự báo, điều phối nguồn lực và tối ưu hóa dây chuyền khai thác chuyến bay.

Tại Nội Bài, chỉ số đúng giờ hiện đạt khoảng 71,5%, thời gian lăn ra của tàu bay giảm gần 1,5 phút/chuyến.

Tại Tân Sơn Nhất, thời gian lăn giảm trung bình 0,48-0,65 phút/chuyến, góp phần tiết kiệm hơn 3,7 triệu USD chi phí nhiên liệu. Năng lực kết nối hàng không của mạng lưới ACV cũng tiếp tục được cải thiện.

Theo báo cáo Chỉ số kết nối hàng không năm 2025 do Hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông công bố tháng 9/2026, Nội Bài và Tân Sơn Nhất được ghi nhận trong nhóm các cảng hàng không có mức cải thiện kết nối nổi bật ở phân khúc 25-40 triệu hành khách/năm; Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm nổi bật của phân khúc 5-15 triệu hành khách/năm.

Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống cảng hàng không ACV trong việc kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV phát biểu. (Ảnh: PHAN CÔNG)

“Trong giai đoạn nước rút, ACV tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành một công trình hạ tầng quy mô lớn, mà còn bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng, thiết bị, công nghệ, quy trình và nguồn nhân lực, tạo đầy đủ điều kiện để chuyển tiếp từ giai đoạn hoàn thành đầu tư sang vận hành an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung triển khai nhằm đáp ứng các mốc thử nghiệm vận hành, tiếp quản và chuẩn bị khai thác”, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nhấn mạnh.

Cùng với Long Thành, nhiều dự án quan trọng trên toàn mạng lưới cảng hàng không trực thuộc ACV cũng tiếp tục được triển khai, đơn cử như đường cất-hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (đã hoàn thành, đưa vào khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026); dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau; nhà ga hàng hóa, Nhà ga T2, sân đỗ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi,… từng bước bổ sung năng lực khai thác và hoàn thiện kết cấu hạ tầng mạng lưới cảng hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. (Ảnh: THÙY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh hàng không tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt trong hoạt động của ACV. Trong 9 tháng qua, ACV tăng cường kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác như chim, động vật hoang dã, UAV; phối hợp các cơ quan chức năng hoàn thiện quy trình, quy chế bảo đảm an ninh hàng không.

Cùng với an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng cao theo hướng chuẩn hóa quy trình và lấy trải nghiệm hành khách làm trọng tâm. ACV đã hoàn thành khắc phục 15/15 khuyến nghị sau đánh giá ISAGO (Chương trình đánh giá an toàn khai thác mặt đất); Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Phú Bài được IATA cấp chứng nhận ISAGO, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đánh giá tại Vinh, Cần Thơ và Liên Khương.

“Bên cạnh hoạt động khai thác và đầu tư phát triển, vị thế của ACV trong cộng đồng sân bay quốc tế tiếp tục được nâng cao. Trong tháng 9/2026, lãnh đạo ACV tham gia Ban điều hành Toàn cầu của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI World), đánh dấu bước tiến mới trong quá trình ACV tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động và cơ chế hợp tác của cộng đồng sân bay toàn cầu. Đây là cơ sở quan trọng để ACV tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong quá trình phát triển mạng lưới cảng hàng không”, ông Nguyễn Cao Cường khẳng định.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: THÙY LINH)

Cùng với đầu tư hạ tầng, ACV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức quản trị, khai thác hiện đại dựa trên dữ liệu và công nghệ. Việc ứng dụng dữ liệu căn cước công dân gắn chip, VNeID mức độ 2 và sinh trắc học, hệ thống thu phí không dùng tiền mặt đang từng bước hoàn thiện tại các cảng hàng không.

Ngày 9/9/2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation cấp độ 1, đánh dấu thêm một bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải và nâng cao trách nhiệm môi trường của ACV.