Phụ nữ Vĩnh Thành ra mắt mô hình 'Nhà sạch - Ngõ đẹp'

Ông Ngô Hữu Mai cùng lãnh đạo UBND và Hội LHPN xã gắn biển “Nhà sạch - Ngõ đẹp” tại các gia đình hội viên tiêu biểu tham gia mô hình.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vĩnh Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp” tại thôn Phượng Lâu.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Hội LHPN xã công bố quyết định thành lập và quyết định ban hành quy chế hoạt động của mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp”. Mô hình có 22 thành viên là hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Phượng Lâu tham gia, hướng đến những việc làm cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại biểu tham gia chương trình.

Các thành viên thực hiện giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp; vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở; thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Cùng với chăm lo không gian sống của gia đình, hội viên thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, góp phần tạo cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp.

Mô hình hướng đến những việc làm cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua mô hình, Hội LHPN xã vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò tuyên truyền, hướng dẫn người thân và cộng đồng nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường. Việc giữ gìn vệ sinh được triển khai từ mỗi gia đình đến khu dân cư, từng bước hình thành thói quen và nếp sống văn minh.

Ông Ngô Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thành phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Hữu Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thành ghi nhận tinh thần chủ động của Hội LHPN xã trong xây dựng mô hình.

Ông Ngô Hữu Mai đề nghị Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và người dân đưa các tiêu chí “Nhà sạch - Ngõ đẹp” thành việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Chương trình là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

Để mô hình duy trì bền vững, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Ngô Hữu Mai đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người dân thôn Phượng Lâu tích cực phối hợp thực hiện. Trong đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, cùng giữ gìn cảnh quan thôn dân cư xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là hoạt động gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngay sau lễ ra mắt, ông Ngô Hữu Mai cùng lãnh đạo UBND và Hội LHPN xã gắn biển “Nhà sạch - Ngõ đẹp” tại các hộ gia đình hội viên tiêu biểu tham gia mô hình. Hoạt động nhằm ghi nhận, động viên các gia đình tiếp tục duy trì nền nếp vệ sinh môi trường, đồng thời khuyến khích người dân cùng chăm lo không gian sống của gia đình và cộng đồng.