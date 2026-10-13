Phát triển đoàn viên gắn với chăm lo thiết thực cho người lao động

Hội nghị tập trung trao đổi giải pháp mở rộng tổ chức Công đoàn theo hướng chủ động, sát cơ sở. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Sáng 13/10, đoàn công tác Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với phường Ngọc Hà về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng.

Từ kết quả thực tiễn tại địa bàn, hội nghị tập trung trao đổi giải pháp mở rộng tổ chức Công đoàn theo hướng chủ động, sát cơ sở, gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo thiết thực cho người lao động.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn phường Ngọc Hà Phan Hùng Nam cho biết, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố và cấp ủy địa phương, Công đoàn phường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia xây dựng Đảng.

Hiện, Công đoàn phường được giao quản lý 116 công đoàn cơ sở với 8.068 đoàn viên. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị phát triển mới 51 công đoàn cơ sở với 1.100 đoàn viên; giới thiệu 36/42 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đạt 85,71%. Công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên mới trên hệ thống iHanoi đạt 100% với 1.100 đoàn viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn phường Ngọc Hà, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội trao quà tặng công nhân, lao động làm việc dịp 2/9. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Kết quả trên cho thấy sự chủ động của Công đoàn phường trong rà soát, tiếp cận doanh nghiệp, mở rộng tổ chức. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay không chỉ là tăng số lượng đoàn viên mà còn phải nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, tạo niềm tin để người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên. Trong đó, Công đoàn phường cần tiếp tục rà soát doanh nghiệp trên địa bàn, xác định các đơn vị đủ điều kiện nhưng chưa có tổ chức Công đoàn; kiện toàn Tổ công tác phát triển đoàn viên, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, nhóm doanh nghiệp, thường xuyên đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Cùng với vận động trực tiếp, cần đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số, tập trung giới thiệu quyền lợi khi gia nhập Công đoàn, chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm và các chương trình phúc lợi. Việc phát triển đoàn viên cần gắn với những hoạt động thiết thực như nâng cao chất lượng bữa ăn ca, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao.

Đối với các công đoàn cơ sở mới thành lập, cần sớm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực Ban Chấp hành, phát huy vai trò đại diện người lao động thông qua đối thoại, thương lượng tập thể và chăm lo đời sống. Qua đó, bảo đảm tổ chức Công đoàn hoạt động thực chất, trở thành cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cần gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, công đoàn phường cần phối hợp cấp ủy rà soát, tạo nguồn đoàn viên ưu tú tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng; đồng thời vận động thành lập công đoàn cơ sở tại những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng nhưng chưa có tổ chức Công đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đề nghị Công đoàn phường Ngọc Hà tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm.

Công đoàn phường cần chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan liên quan, trong đó có cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và lực lượng công an theo chức năng, nhiệm vụ, để rà soát doanh nghiệp, nắm bắt tình hình và xây dựng phương án vận động phù hợp.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công đoàn phường thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên.

Với sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Công đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho rằng công tác phát triển đoàn viên tại phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.