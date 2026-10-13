SHB triển khai khoản vay hợp vốn 340 triệu USD

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HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) ngày 12/10 công bố nghị quyết thông qua phương án vay hợp vốn 340 triệu USD từ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, chi nhánh Singapore (SMBC) và các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo phương án được thông qua, khoản vay có quy mô 340 triệu USD, có thể tăng thêm sau 3 năm xác lập thương vụ.

Nguồn vốn được sử dụng để cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường, tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng các dự án khác được SHB và đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.

Ngoài SMBC, các bên tham gia được nêu gồm State Bank of India, chi nhánh Hong Kong (SBI HK); CTBC Bank Co., Ltd.; Maybank Securities Pte. Ltd.; Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) và MUFG Bank, Ltd.

SMBC hiện là cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn VPBank và nắm 49% vốn tại công ty tài chính tiêu dùng FE Credit.

Song song với phương án vay hợp vốn, cũng trong ngày 12/10, SHB được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, nhưng quy mô chào bán chưa được công bố.

Đây là hai kế hoạch tiếp cận nguồn vốn quốc tế của SHB trong năm 2026, khi ngân hàng đặt hạn mức tổng giá trị huy động vốn nước ngoài đang thực hiện và đàm phán ở mức một tỷ USD.

Trước đó, trong năm 2025, SHB huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD.

Ở cả hai giao dịch, khối lượng đăng ký tham gia vượt mức chào mời ban đầu. Ngân hàng thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để bổ sung nguồn vốn tài trợ các dự án xanh. Tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia hai khoản vay này.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập thuần của SHB đạt 17.192 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi trước thuế đạt 9.092 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch cả năm. Tại ngày 30/6, tổng tài sản của SHB đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025; huy động vốn thị trường 1 đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22%, tập trung có chọn lọc vào sản xuất, kinh doanh và các nhóm khách hàng phù hợp với định hướng ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN ở mức 1,76%.