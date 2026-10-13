Thành phố Cần Thơ: Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng địa phương thành phố Cần Thơ. Ảnh: Phạm Trung

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững. Năm 2026, Diễn đàn tiếp tục đổi mới theo hướng chuyển từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách, trong đó doanh nghiệp nêu vấn đề từ thực tiễn hoạt động, cơ quan quản lý trao đổi trực tiếp và chuyên gia tham gia phân tích, đề xuất giải pháp.

Ở vòng địa phương thành phố Cần Thơ, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 hướng tới tạo lập không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Trung

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, quan điểm của thành phố là chính quyền phải kiến tạo, đồng hành và phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.

Theo ông Vương Quốc Nam, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và thống nhất trong hướng dẫn, chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn .Ảnh: Phạm Trung

Về phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội chia sẻ, từ phiên đối thoại đầu tiên tại Khánh Hòa ngày 27/3 đến hôm nay, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã đi trọn hành trình đến với 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân được lắng nghe trực tiếp tại tất cả các địa phương sau sắp xếp - từ núi rừng Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung - Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long trù phú.

Trên hành trình ấy, Trung ương Hội đã lắng nghe hàng nghìn ý kiến, kiến nghị và hiến kế tâm huyết của doanh nhân, doanh nghiệp - không chỉ phản ánh khó khăn, mà thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng chung tay kiến tạo sự phát triển của địa phương và đất nước.

Với Cần Thơ, sau sắp xếp, thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, quản trị và nhân lực. Để phát huy tiềm năng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất 4 định hướng: Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đòn bẩy tăng trưởng; nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; chủ động nâng cấp năng lực để lớn mạnh, hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, tiếp cận nhà đầu tư, công nghệ và thị trường, đồng thời tổng hợp các vấn đề liên ngành, liên vùng để chuyển tải tới cơ quan Trung ương.

Tại diễn đàn, các tham luận của cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như xây dựng logistics xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và mở rộng cơ hội cho doanh nhân trẻ trong giai đoạn 2026–2030; ứng dụng chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực phát triển cho kinh tế tư nhân và ngành du lịch thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, trong phiên đối thoại, đại diện các sở, ngành và các chuyên gia, các doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiếp cận nguồn lực và triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững; đồng thời trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý, chuyên gia để làm rõ vấn đề và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các ý kiến, câu hỏi, kiến nghị và sáng kiến của doanh nghiệp được tổng hợp để phục vụ quá trình trao đổi chính sách với Chính phủ cũng như các bộ, ngành và địa phương.