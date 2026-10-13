Đồng Nai có 2 cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Đó là: Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai và bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai thăm và tặng quà con liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hội LHPN thành phố cung cấp

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, dành tặng cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh.

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai, Thượng tá Nông Thị Minh Huệ đã làm tốt vai trò tham mưu tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, của ngành, của hội; 27 buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; trao tặng 2,5 ngàn phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả chương trình Mẹ đỡ đầu…

Bản thân Thượng tá Nông Thị Minh Huệ còn có nhiều sáng kiến. Nổi bật là đã phối hợp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh (nay là thành phố) ký kết phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến… Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân; đưa Đồng Nai trở thành một trong 10 tỉnh, thành đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Bà Vũ Thị Hương (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Nga Sơn

Là Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố, bà Vũ Thị Hương đã đề xuất, tham mưu ra mắt, vận hành phần mềm đánh giá thi đua trong hệ thống hội; tham mưu và hoàn thành việc nâng cấp, vận hành ứng dụng mã nguồn mở NukeViet. Từ năm 2021-2025, có nhiều biện pháp, giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng trong thực tiễn công tác mang lại hiệu quả được Hội đồng Sáng kiến Hội LHPN Đồng Nai công nhận. Đặc biệt là có sáng kiến cấp tỉnh về xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội bằng hình thức online thông qua phần mềm “Theo dõi và đánh giá trong hệ thống Hội” trên địa bàn Đồng Nai được UBND tỉnh (nay là thành phố) công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng áp dụng trong toàn địa phương…

Dự kiến lễ trao giải thưởng diễn ra tối 16-10 tại thành phố Hà Nội.