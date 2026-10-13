HUD nộp ngân sách vượt 48% kế hoạch cả năm

HUD đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh cần dồn lực giải quyết trong quý cuối của năm 2026. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) thông tin, sau 3 quý của năm 2026, giá trị sản lượng toàn Tổng công ty ước đạt 2.953 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch năm 2026. Doanh thu đạt 3.286 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng. Đáng chú ý, số nộp ngân sách Nhà nước của HUD ước đạt 960 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch cả năm.

Riêng Công ty mẹ - Tổng công ty ghi nhận giá trị sản lượng 1.582 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch; doanh thu 1.841 tỷ đồng, đạt 62%; lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng, đạt 73%. Số nộp ngân sách đạt 686 tỷ đồng, tương đương 137% chỉ tiêu năm.

Kết quả kinh doanh của HUD trong 3 quý vừa qua cho thấy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chưa đồng đều. Trong khi khoản nộp ngân sách đã vượt kế hoạch năm, doanh thu mới đạt 65% và lợi nhuận đạt 72%, đặt áp lực lên hoạt động kinh doanh trong quý cuối năm.

HUD nhận định, thị trường bất động sản còn gặp khó khăn về thanh khoản và chi phí vốn. Cùng đó, các vướng mắc nội tại cũng được HUD nhận diện như: thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, hiệu quả kinh doanh và thu hồi vốn chưa cao, cùng sự phân hóa về kết quả hoạt động giữa công ty mẹ và một số đơn vị thành viên.

Để cải thiện kết quả, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD Đậu Minh Thanh cho biết, doanh nghiệp đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh cần dồn lực giải quyết trong quý cuối của năm 2026.

Theo đó, HUD xác định cần tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, mô hình kinh doanh tập trung và quy chế lựa chọn nhà thầu. Việc phân loại đơn vị theo tình hình hoạt động, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Đặc biệt, HUD sẽ ưu tiên dự án tạo doanh thu và dòng tiền. Cụ thể, trong giai đoạn cuối năm, HUD tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án Vân Canh, nhà ở xã hội Giang Biên và Nam An Khánh; hoàn thành bàn giao hai tòa B nhà ở xã hội Đồng Văn. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản thương mại và hạ tầng để cải thiện doanh thu, dòng tiền.

Song song với nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2026, HUD sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch vốn năm 2027 và cụ thể hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 thành các chương trình hành động hằng năm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, khả năng chuyển tiến độ dự án thành sản phẩm bàn giao, doanh thu và dòng tiền cũng được xác định sẽ là yếu tố quan trọng đối với kết quả kinh doanh của HUD trong thời gian tới.