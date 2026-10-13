Chứng khoán châu Á giảm điểm do sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên 13/10, khi làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ bùng phát trở lại vì hoài nghi về triển vọng sinh lời từ cơn sốt đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Tâm điểm bán tháo dồn về thị trường Hàn Quốc khi chỉ số KOSPI sụt giảm mạnh 5,5% xuống 6.035,35 điểm. Vốn hóa của hai "gã khổng lồ" SK Hynix và Samsung bốc hơi lần lượt 10% và hơn 7%, xuất phát từ những lo ngại sau khi có thông tin công ty CXMT của Trung Quốc đạt được bước tiến mới về công nghệ chip nhớ. Diễn biến này đe dọa trực tiếp đến thị phần và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp đầu ngành.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 1,8% xuống 67.777,52 điểm do áp lực bán tháo từ các mã thuộc nhóm bán dẫn như Kioxia, Tokyo Electron và Advantest. Chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng giảm khoảng 2% do lực kéo lùi từ cổ phiếu của nhà sản xuất bán dẫn TSMC. Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường Wellington, Jakarta và Manila.

Ở chiều ngược lại, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong nhích 0,3% lên 24.345,22 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,1% lên 3.800,86 điểm. Các sàn Singapore và Mumbai đi lên, trong khi Sydney đi ngang.

Giới phân tích lưu ý tâm lý thị trường đang rất mong manh trước thềm mùa báo cáo tài chính. Sự e dè đang gia tăng sau khi lãnh đạo tập đoàn Broadcom cảnh báo cơn sốt đầu tư AI hiện tại mang nhiều rủi ro, do ngành này chưa tìm ra mô hình kinh doanh sinh lời bền vững.

Dù vậy, áp lực lạm phát trên toàn cầu đã được xoa dịu phần nào khi giá dầu thô quay đầu giảm hơn 1% bất chấp căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang tại khu vực Trung Đông.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số VN-Index giảm 1,56 điểm (0,09%) xuống 1.719,42 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,44 điểm (0,17%) xuống 264,25 điểm./.