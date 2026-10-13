Doanh nghiệp của các tỷ phú Việt đang đóng góp thế nào cho đất nước?

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự mở rộng đáng kể của nhiều tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam.

Đằng sau những con số doanh thu, lợi nhuận là câu chuyện về nguồn lực mà các doanh nghiệp này đóng góp cho nền kinh tế. Đó là các khoản phải nộp ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nhu cầu với nhà cung cấp trong nước, cũng như khả năng đầu tư vào những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Các tỷ phú sở hữu các doanh nghiệp có quy mô hàng đầu đang đóng góp rất lớn cho đất nước. (Ảnh: Đ.V)

Đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước

Vingroup - doanh nghiệp gắn với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, là trường hợp nổi bật về tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo công bố của tập đoàn, năm 2025, doanh thu hợp nhất Vingroup đạt khoảng 331.800 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 11.100 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận nửa đầu năm 2026 đã vượt đáng kể kết quả cả năm 2025. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi mạnh về quy mô và hiệu quả kinh doanh hợp nhất.

Trong hệ sinh thái Vingroup, bất động sản tạo ra nguồn thu từ phát triển và bàn giao dự án; VinFast mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô điện; các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, y tế và giáo dục cung cấp dịch vụ cho thị trường trong nước và quốc tế.

Những hoạt động này tạo ra nhu cầu đối với nhiều ngành nghề khác nhau, từ kỹ thuật, xây dựng, sản xuất công nghiệp đến vận tải, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, nếu các dự án công nghiệp và sản xuất tiếp tục mở rộng, tác động kinh tế không chỉ giới hạn trong số lao động trực tiếp mà còn lan sang các nhà cung cấp linh kiện, nguyên vật liệu, logistics và dịch vụ kỹ thuật.

Theo số liệu công bố về bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách, Vingroup nộp khoảng 148.773 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 165% so với mức hơn 56.200 tỷ đồng của năm 2024. Tập đoàn này cũng có hơn 104.000 người lao động đang làm việc, tăng hơn 37.000 người so với năm 2024.

Hàng trăm nghìn việc làm đã được tạo ra từ các doanh nghiệp lớn. (Ảnh: Đ.V)

Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cho thấy vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc phát triển năng lực sản xuất vật liệu cơ bản.

Năm 2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu hơn 158.300 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024. Riêng ngành gang thép và các sản phẩm liên quan đóng góp khoảng 94% doanh thu tập đoàn.

Sang 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu Hòa Phát đạt 108.870 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.480 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát cũng là doanh nghiệp đóng góp ngân sách đáng kể. Năm 2025, tập đoàn nộp khoảng 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố. Phần lớn khoản nộp gắn với các hoạt động sản xuất thép và những công ty thành viên có quy mô lớn.

Kết quả trên cho thấy sức bật của một doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn khi sản lượng, thị trường tiêu thụ và hiệu quả hoạt động cải thiện. Với ngành thép, tác động kinh tế còn nằm ở khả năng cung ứng nguyên vật liệu cho xây dựng, hạ tầng giao thông, công nghiệp chế tạo và các dự án đầu tư dài hạn.

Việc phát triển năng lực sản xuất thép trong nước có thể giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu ở một số chủng loại sản phẩm, đồng thời tạo thị trường cho các ngành công nghiệp phụ trợ.

Tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng

Ngân hàng Techcombank là doanh nghiệp gắn với tỷ phú Hồ Hùng Anh. Ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 28.600 tỷ đồng, tăng 17,5%. Tăng trưởng đến từ cả thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản Techcombank đạt khoảng 1,273 triệu tỷ đồng, tiền gửi khách hàng đạt 697.413 tỷ đồng. Những con số này cho thấy quy mô nguồn lực tài chính mà ngân hàng quản lý và khả năng cung cấp vốn cho nền kinh tế.

Năm 2025, Techcombank có gần 13.000 người lao động đang làm việc. Thu nhập bình quân của người lao động ngân hàng này đạt khoảng 47 triệu đồng/tháng. Techcombank đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 8.600 tỷ đồng.

Mỗi ngân hàng có quy mô lớn cũng đang tạo ra cả chục nghìn việc làm với thu nhập chất lượng. (Ảnh: Đ.V)

Tương tự, ngân hàng VPBank là doanh nghiệp gắn với tỷ phú Ngô Chí Dũng. Ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất 43.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 35,2%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Riêng ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 15.600 tỷ đồng.

Về thu nhập, số liệu công bố của VPBank cho thấy, năm 2025, ngân hàng này đang có khoảng hơn 17.500 người lao động. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đạt hơn 33 triệu đồng/tháng. Ngân hàng cũng đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Masan Group gắn với tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng đang đóng góp rất lớn cho nền kinh tế nước nhà.

Năm 2025, Masan ghi nhận doanh thu thuần hơn 81.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 6.800 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất Masan đạt khoảng 54.000 tỷ đồng, tăng trưởng được thúc đẩy bởi nền tảng tiêu dùng tích hợp và mảng vật liệu công nghệ cao. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng gấp 3 lần. EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, chi phí) hợp nhất đạt khoảng 12.000 tỷ đồng.

Masan có hơn 40.000 lao động đang làm việc với thu nhập trung bình khoảng 19 triệu đồng/tháng. Trong năm 2025, tập đoàn này đóng góp cho ngân sách hơn 4.800 tỷ đồng.

Hệ sinh thái của Masan tạo ra hơn 40.000 việc làm cho người lao động. (Ảnh: Đ.V)

Masan có vai trò đáng chú ý trong việc đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Mạng lưới WinCommerce (sở hữu chuỗi Winmart/Winmart+) mở rộng hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi, tạo thêm đầu ra cho hàng tiêu dùng, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu.

Tính đến quý II/2026, WinCommerce có 5.141 cửa hàng trên toàn quốc. Mạng lưới này không chỉ tạo công việc tại cả ngàn điểm bán hàng mà còn kéo theo nhu cầu về kho vận, phân phối, quản lý hàng hóa, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ.