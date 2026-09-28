Trần Ngọc Vàng vướng tranh cãi

Những ngày gần đây, Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một số phát ngôn cũ của anh trong các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp được chia sẻ trở lại. Trước những ý kiến trái chiều, nam diễn viên vừa lên tiếng xin lỗi.

Trần Ngọc Vàng cho biết thời gian qua anh ít cập nhật mạng xã hội do bận hoàn thành các dự án cá nhân. Gần đây, anh được biết một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa mình và các đồng nghiệp đang được lan truyền.

Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi sau khi một số phát ngôn cũ của anh với đồng nghiệp bị chia sẻ trở lại và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: @tranngocvang.

“Khi bản thân mình nhìn lại, Vàng cũng cảm thấy mình hành xử rất thiếu tinh tế, rất vô duyên và có thể gây khó xử, thậm chí làm tổn thương đến các nhân vật liên quan”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Trần Ngọc Vàng, sau khi xem lại đoạn clip, anh đã chủ động nhắn tin xin lỗi những người liên quan và nhận được sự thông cảm từ đồng nghiệp. “Đây cũng là một bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử trong tương lai. Vàng chân thành xin lỗi vì đã làm bận lòng mọi người và cảm ơn mọi người đã lắng nghe”, anh nói.

Trước đó, một đoạn trích từ talkshow có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng, Uyển Ân và Kaity Nguyễn được chia sẻ trở lại trên Threads. Trong phần trò chuyện, khi nhận được câu hỏi về việc từng bị bạn đánh lúc đi học, Uyển Ân cho biết mình từng trải qua tình huống này.

Trần Ngọc Vàng khi đó đáp: “Vậy là do nhan sắc đó em”. Đoạn hội thoại nhanh chóng gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cách nói của nam diễn viên thiếu tinh tế khi câu chuyện liên quan đến trải nghiệm bạo lực học đường, đồng thời nhắc trực tiếp đến ngoại hình và cân nặng của đồng nghiệp.

Giữa lúc các phát ngôn cũ được bàn luận, fanpage một FC của Trần Ngọc Vàng cũng thông báo sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/10. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy quyết định này liên quan trực tiếp đến những tranh cãi xoay quanh nam diễn viên.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, tốt nghiệp ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh được chú ý sau khi giành quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, sau đó góp mặt trong nhiều dự án như Người cần quên phải nhớ, Người Mặt Trời, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Yêu nhầm bạn thân. Những năm gần đây, độ nhận diện của nam diễn viên tăng lên qua Tử chiến trên không và Heo Năm Móng.