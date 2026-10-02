Best 5 Tinh Hà 'Say Hi': Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, buitruonglinh, Captain Boy

Tại lễ công bố & trao giải Tinh Hà “Say Hi”, hạng mục Nhóm Nhạc Toàn Năng - Anh Trai “Best 5” chính thức gọi tên: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, buitruonglinh và Captain Boy. Năm Anh Trai, năm màu sắc âm nhạc và cá tính riêng biệt cùng ghi dấu trong hành trình mùa giải, tạo nên một đội hình Best 5 có sự giao thoa giữa nhiều phong cách và cách tiếp cận âm nhạc khác nhau.

Dương Domic

Dương Domic là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn xuyên suốt Tinh Hà “Say Hi”. Nam ca sĩ không chỉ thể hiện thế mạnh ở các phần trình diễn cá nhân mà còn thường xuyên đảm nhận nhiều vai trò quan trọng khi xây dựng tiết mục cùng đồng đội. Khả năng kết nối các thành viên, định hình màu sắc sân khấu và giữ được cá tính riêng giúp Dương Domic trở thành một trong những cái tên nổi bật của chương trình.

Hình ảnh của Dương Domic tại chương trình không dừng lại ở một nghệ sĩ trình diễn. Qua mỗi vòng thi, nam ca sĩ có thêm cơ hội thử sức với những màu sắc âm nhạc và đội hình khác nhau, từ đó cho thấy sự linh hoạt trong cách thể hiện. Best 5 vì thế cũng trở thành một dấu mốc tiếp nối hành trình của Dương Domic tại Tinh Hà “Say Hi”.

Quang Hùng MasterD

Dù xuất hiện trong những tiết mục cá nhân hay kết hợp cùng các Anh Trai, giọng ca xứ Huế vẫn duy trì được chất riêng, đồng thời linh hoạt thay đổi để phù hợp với từng concept. Sự cân bằng giữa cá tính cá nhân và tinh thần tập thể trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trong các phần trình diễn của Quang Hùng MasterD.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trong Best 5 cũng cho thấy sức hút của một màu sắc âm nhạc ngày càng được định hình rõ nét cũng như năng lực của một thủ lĩnh đầy tâm huyết. Anh luôn mang đến những phần trình diễn có dấu ấn riêng từ cách xử lý ca khúc, phong cách biểu diễn đến khả năng tạo không khí trên sân khấu.

buitruonglinh

buitruonglinh ghi dấu trong đội hình Best 5 bằng màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc và khả năng kể chuyện qua giai điệu. Xuyên suốt Tinh Hà “Say Hi”, nam ca sĩ liên tục thử sức ở nhiều vai trò. Đặc biệt, Thêu Hoa Dệt Gấm trở thành một trong những dấu ấn nổi bật khi buitruonglinh cùng HURRYKNG, JSOL và CONGB đưa chất liệu âm nhạc truyền thống vào một tiết mục mang tinh thần đương đại.

Sau hành trình thử sức với nhiều màu sắc, buitruonglinh trở về với hình ảnh gần gũi trong sân khấu solo Top 1 (Trong Mắt Em). Ca khúc khai thác câu chuyện về vị trí số một theo cách riêng, khi nam ca sĩ nhìn lại những mục tiêu đã đạt được thay vì chỉ tập trung vào thứ hạng. Sự đối lập giữa những thử nghiệm trên sân khấu tập thể và hình ảnh mộc mạc ở tiết mục solo cũng góp phần làm rõ màu sắc riêng của buitruonglinh trong Tinh Hà “Say Hi”.

Captain Boy

Captain Boy mang đến đội hình Best 5 hình ảnh một nghệ sĩ trẻ liên tục thử nghiệm và mở rộng màu sắc âm nhạc. Tại Tinh Hà “Say Hi”, anh xuất hiện ở nhiều vai trò, từ rapper, performer đến lần đầu đảm nhận vị trí đội trưởng. Nếu IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương) cho thấy màu sắc trình diễn cùng Wren Evans, Thể Thiên và IVAN, Có Gì Đâu Mà Cay lại đánh dấu lần Captain Boy trực tiếp dẫn dắt một đội hình và khai thác chất liệu Hip-Hop theo cách riêng.

Đến sân khấu solo Vô Tình Đánh Rơi tại Chung kết, Captain Boy tiếp tục cho thấy một khía cạnh khác trong hành trình Tinh Hà “Say Hi”. Nếu Kim Tự Tháp ở Anh Trai “Say Hi” mùa 1 từng gắn với hình ảnh cá tính giàu năng lượng, Vô Tình Đánh Rơi lại dành nhiều không gian hơn cho cảm xúc và cách xử lý cá nhân. Qua nhiều sân khấu, từ Có Gì Đâu Mà Cay, MRT, LAVIEM đến tiết mục solo, Captain Boy từng bước cho thấy khả năng chuyển đổi giữa nhiều màu sắc mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

CONGB

Khép lại đội hình Best 5, CONGB mang đến màu sắc của một nghệ sĩ càng đi sâu vào Tinh Hà “Say Hi” càng cho thấy rõ dấu ấn cá nhân. Từ Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, Perfume đến sân khấu solo chờ chút..., nam ca sĩ có cơ hội thử sức với nhiều vai trò và màu sắc khác nhau, đồng thời phát huy thế mạnh về trình diễn, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu.

Đáng chú ý, CONGB không chỉ xuất hiện với vai trò thành viên trong các đội hình mà còn có cơ hội đảm nhận vị trí đội trưởng, trực tiếp tham gia xây dựng tiết mục cùng đồng đội. Ở Live Stage 4, anh dẫn dắt đội hình kết hợp cùng DANG HONG HAI, buitruonglinh và CODY Nam Võ trong Perfume, tiếp tục cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và tư duy trình diễn. Đến sân khấu solo chờ chút..., CONGB lại chuyển sang một không gian cá nhân hơn khi lựa chọn ca khúc do chính mình sáng tác, qua đó mở thêm một lát cắt về màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ.