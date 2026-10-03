Diễn viên Lê Khánh chính thức bị thay thế

Lê Khánh là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Trưởng thành từ sân khấu, nữ diễn viên sở hữu lối diễn tự nhiên, duyên dáng và có khả năng biến hóa giữa nhiều dạng nhân vật. Bên cạnh những vai hài tạo tiếng cười, cô cũng ghi dấu với các vai diễn giàu màu sắc tâm lý.

Trên màn ảnh, Lê Khánh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Mùi ngò gai, Hướng nghiệp, Dù gió có thổi, Cuộc chiến hoa hồng và Cô dâu đại chiến. Điện ảnh giúp cô mở rộng hình ảnh bên cạnh sân khấu, trong đó những vai diễn đời thường, hài hước từng trở thành dấu ấn quen thuộc với khán giả.

Lê Khánh tiếp tục ghi dấu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Năm 2023, Lê Khánh có một bước chuyển đáng chú ý khi được NSƯT Thành Lộc lựa chọn đảm nhận vai Giáng Hương trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya. Đây là nhân vật trung tâm của vở diễn được chọn để ra mắt Sân khấu kịch Thiên Đăng. Lê Khánh trở thành người đầu tiên thể hiện nhân vật này trong phiên bản của Thành Lộc.

Giáng Hương là cô đào hát tài năng, có lòng tự trọng và đặt tình yêu dành cho nghệ thuật lên trên những lựa chọn mang tính thị trường. Với nhân vật này, Lê Khánh có nhiều đất diễn để thể hiện nội tâm của một người nghệ sĩ đứng trước những biến động của nghề nghiệp và cuộc sống. Màn kết hợp cùng Thành Lộc cũng tạo nhiều cảm xúc trên sân khấu.

Trong thời gian đảm nhận vai Giáng Hương, Lê Khánh từng gặp sự cố hy hữu khi một bóng đèn sân khấu phát nổ, bốc cháy và đốm lửa rơi trúng đầu cô. Nữ diễn viên vẫn giữ bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành đêm diễn. Sự cố này phần nào cho thấy đặc thù của nghề diễn sân khấu, nơi nghệ sĩ phải xử lý những tình huống bất ngờ ngay trước khán giả.

Lê Khánh từng là Giáng Hương đầu tiên trong vở diễn của NSƯT Thành Lộc.

Đầu năm 2025, Lê Khánh chính thức chia tay vai Giáng Hương sau thời gian dài gắn bó với vở diễn. Việc nữ diễn viên rời nhân vật khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi cô là người đầu tiên đưa hình tượng Giáng Hương của phiên bản Thiên Đăng lên sân khấu. Sau đó, vai diễn được chuyển giao cho Lê Phương, mở ra một chặng đường mới cho nhân vật.

Đến cuối tháng 9/2026, NSƯT Thành Lộc thành lập Kịch đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành và tiếp tục chọn Giáng Hương: Sân khấu về khuya làm tác phẩm mở màn. Trong phiên bản mới, Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương còn Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam. Sự thay đổi này đánh dấu lần trở lại của tác phẩm với diện mạo và dàn diễn viên mới.

Nếu Giáng Hương là một dấu ấn quan trọng trên sân khấu, Lê Khánh vẫn có những bước chuyển đáng chú ý ở điện ảnh. Năm 2026, cô góp mặt trong Ma Xó, thử sức với màu sắc kinh dị và tâm lý thay vì chỉ gắn với hình ảnh hài hước quen thuộc. Vai diễn cho thấy nữ diễn viên vẫn chủ động làm mới mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Lê Phương tiếp nhận vai Giáng Hương từ Lê Khánh trong phiên bản mới.

Bên cạnh sự nghiệp, Lê Khánh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên diễn viên Tuấn Khải. Hai người từng học chung trường sân khấu, trải qua nhiều năm yêu nhau trước khi kết hôn và có hai con trai. Việc cùng hoạt động nghệ thuật giúp cả hai có sự đồng hành trong công việc, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình tương đối ổn định.

Việc Lê Khánh chính thức rời vai Giáng Hương vì thế có thể xem là một sự chuyển giao trong hành trình của tác phẩm hơn là dấu chấm hết cho dấu ấn của nữ diễn viên. Từ sân khấu đến điện ảnh, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục thử sức với những dạng vai mới, trong khi Giáng Hương bước sang một chặng đường khác cùng Lê Phương.