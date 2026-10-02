Gia tài khủng của Trung Dũng trước khi về chung một nhà với Cát Tường

Sau hơn 30 năm quen biết và đồng hành trong nghề, Cát Tường và Trung Dũng bất ngờ công bố sẽ "về chung một nhà" trong một dự án mới. Việc thường xuyên xuất hiện cạnh nhau cũng khiến Cát Tường và Trung Dũng không ít lần được khán giả ghép đôi. Những lời nhận xét như tướng phu thê hay mong muốn cả hai "về chung một nhà" dần trở thành một nét quen thuộc mỗi khi họ cùng xuất hiện.

Đáp lại sự yêu mến này, Cát Tường cho biết cô và Trung Dũng quyết định xây dựng một kênh chung, xem như "hai anh em về chung một nhà" theo đúng mong muốn của khán giả. Dự án mang đến một không gian để cả hai cùng trò chuyện về những câu chuyện đời sống, tình cảm và các vấn đề được công chúng quan tâm.

Cát Tường và Trung Dũng hiện cùng xây dựng một không gian chung để kết nối với khán giả. Ảnh: FBNV

Trong khi màn kết hợp mới nhận được sự chú ý, hành trình hơn 30 năm của Trung Dũng cũng được nhắc lại. Trước khi có "ngôi nhà chung" với Cát Tường, nam diễn viên đã sở hữu một gia tài nghề nghiệp trải dài từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh.

Trung Dũng bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng từ cuối thập niên 1990 với Hạ sĩ quan. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Thung lũng hoang vắng, Gái nhảy, Võ lâm truyền kỳ, Đam mê, Lạc giới, Xui mà hên, Cơn giông... Dù số lượng phim điện ảnh không quá dày đặc nếu so với gia tài truyền hình, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp của Trung Dũng lại gắn với những dạng vai khác nhau. Điều này giúp nam diễn viên không bị đóng khung trong một hình tượng duy nhất.

Đáng chú ý nhất là Lạc giới năm 2014. Trong phim, Trung Dũng đảm nhận vai Trung, một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp. Vai diễn mang đến cho anh giải Cánh diều Vàng và Ngôi Sao Xanh với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim điện ảnh.

Vai Trung trong Lạc giới mang về cho Trung Dũng giải Cánh diều Vàng và Ngôi Sao Xanh Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: NSX

Nhiều năm sau, Trung Dũng tiếp tục tạo dấu ấn với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải. Anh vào vai Khanh, một thành viên trong nhóm bạn cùng vướng vào câu chuyện xoay quanh tấm vé số trị giá 136,8 tỷ đồng. Nhân vật có tính cách nóng nảy, thực dụng và nhiều quyết định khó đoán, mang đến cho nam diễn viên một màu sắc khác so với những vai diễn truyền hình quen thuộc. Tác phẩm đạt 273,1 tỷ đồng tại phòng vé Việt, qua đó trở thành một trong những dự án điện ảnh có doanh thu đáng chú ý mà Trung Dũng từng tham gia.

Nhìn lại chặng đường điện ảnh, Lạc giới và Lật mặt 6 là hai cột mốc cho thấy Trung Dũng không chỉ xuất hiện để tạo điểm nhấn cho dàn diễn viên, mà còn có khả năng đảm nhận những nhân vật đòi hỏi màu sắc tâm lý rõ rệt. Nếu điện ảnh giúp Trung Dũng có những cột mốc về nghề, truyền hình mới là nơi tên tuổi của nam diễn viên được xây dựng bền bỉ trong nhiều năm.

Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Nữ cảnh sát tập sự, Huyền sử thiên đô, Dollar trắng, Hải Đường trong gió, Nữ chủ và đặc biệt là Gạo nếp gạo tẻ. Ở mỗi tác phẩm, Trung Dũng thường lựa chọn những hình tượng khá khác nhau. Anh có thể vào vai người đàn ông chính diện, người chồng chịu nhiều tổn thương, cảnh sát, nhân vật lịch sử hoặc những nhân vật có màu sắc phản diện.

Một trong những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của Trung Dũng là Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ. Nhân vật là người chồng hiền lành, chịu nhiều áp lực trong gia đình và trải qua hàng loạt biến cố về hôn nhân, công việc. Vai diễn giúp Trung Dũng nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả và được vinh danh tại Mai Vàng 2018 ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, phim truyền hình được yêu thích nhất. Điểm đáng chú ý trong cách diễn của Trung Dũng là khả năng tiết chế. Anh không thường xuyên dựa vào những biểu cảm quá mạnh mà chủ yếu sử dụng ánh mắt, giọng nói và cách xử lý tình huống để tạo nên cá tính cho nhân vật.

Trung Dũng được khán giả yêu thích với vai Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ. Ảnh: NSX

Chính đặc điểm này giúp nam diễn viên có thể chuyển đổi giữa nhiều dạng vai. Nếu Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ khiến khán giả thương cảm thì những nhân vật phản diện của anh lại tạo cảm giác hoàn toàn khác. Trong Nữ cảnh sát tập sự, Trung Dũng từng đảm nhận vai Hồ Thắng, một nhân vật có màu sắc xã hội đen. Sau đó, ở Gạo nếp gạo tẻ 2, anh tiếp tục thử sức với hình tượng Hải, một người đàn ông mê cờ bạc và có nhiều lựa chọn ích kỷ.

Điều thú vị trong câu chuyện của Trung Dũng và Cát Tường nằm ở chỗ cả hai đã có một hành trình rất dài trước khi chính thức tạo nên một không gian chung của riêng mình. Cả hai từng học cùng môi trường sân khấu, cùng quê và hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm. Trên màn ảnh, cả hai cũng có dịp hợp tác trong Hạnh phúc bị đánh cắp, qua đó tiếp tục duy trì sự kết nối vốn đã được hình thành từ trước.

Không chỉ gặp nhau trong công việc, Cát Tường và Trung Dũng còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường. Sự thân thiết lâu năm khiến cách tương tác giữa hai người thường khá tự nhiên, từ đó càng khiến khán giả thích thú và liên tục "đẩy thuyền".

Trung Dũng có hành trình hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Nhưng nếu Cát Tường và Trung Dũng từng được nhắc đến như một cặp đôi màn ảnh thú vị, thì sự nghiệp riêng của Trung Dũng lại được xây dựng bằng một hành trình hoàn toàn độc lập. Nam diễn viên đã có gần ba thập kỷ đứng trước máy quay, đảm nhận nhiều dạng vai và từng bước tạo cho mình một vị trí riêng trên màn ảnh Việt.

Từ màn ảnh đến một dự án chung với người bạn đồng hành hơn 30 năm, Trung Dũng đang tiếp tục mở rộng cách kết nối với công chúng. "Ngôi nhà chung" với Cát Tường vì thế không thay thế cho những dấu ấn trước đây, mà trở thành một bước tiếp theo trong hành trình nghề nghiệp đã kéo dài hơn ba thập kỷ.