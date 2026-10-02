Nữ ca sĩ nổi tiếng chịu đựng di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ

Trong video với chủ đề "Có nên phẫu thuật thẩm mỹ khi có tuổi?" được đăng tải trên kênh YouTube của Kim Ji Sun và Kim Hyo Jin ngày 30/9, Kim Hye Yeon lần đầu chia sẻ chi tiết về quá trình chỉnh sửa mũi cũng như những vấn đề cô phải đối mặt sau ca phẫu thuật.

Nữ ca sĩ cho biết cô từng cắt mí ngay từ những ngày đầu bước vào làng giải trí, khoảng 30 năm trước. Khi đó, công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển như hiện nay, trong khi kiểu mắt sâu giống các nữ diễn viên nước ngoài lại được ưa chuộng.

Dù chỉ thực hiện phẫu thuật mắt một lần, Kim Hye Yeon cho biết cô thường xuyên bị hiểu lầm rằng đã nhiều lần chỉnh sửa mắt. Những lời nhận xét này trở thành một trong những điều khiến nữ ca sĩ cảm thấy tổn thương trong suốt nhiều năm.

Không chỉ phẫu thuật mắt, Kim Hye Yeon còn từng chỉnh sửa mũi từ khoảng 30 năm trước. Theo nữ ca sĩ, do công nghệ thời điểm đó còn hạn chế, phần sống mũi dần thay đổi theo thời gian.

"Vốn dĩ mũi tôi không dài nhưng càng về sau lại càng dài ra, giống như đang nói dối vậy", Kim Hye Yeon nhớ lại.

Khoảng 2 năm trước, nữ ca sĩ quyết định thực hiện tái phẫu thuật mũi vì cho rằng phần mũi ngày càng dài khiến cô trông lớn tuổi hơn. Khi đến bệnh viện, cô đề nghị bác sĩ nâng sống mũi cao hơn một chút nhưng đồng thời rút ngắn phần mũi.

Tuy nhiên, kết quả sau phẫu thuật lại khác với mong muốn của cô. Phần mũi trở nên quá cao, đến mức có thể nhìn thấy lỗ mũi, khiến diện mạo thay đổi đáng kể.

Sự thay đổi ngoại hình sau đó cũng khiến Kim Hye Yeon phải đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết từng bị anti-fan chỉ trích rằng cô "phẫu thuật thẩm mỹ như ăn cơm".

Kim Hye Yeon khẳng định thực tế cô chỉ trải qua một ca phẫu thuật mũi cách đây khoảng 30 năm và một lần tái phẫu thuật khoảng 2 năm trước. Tuy nhiên, những lời bình luận ác ý vẫn khiến cô chịu nhiều tổn thương.

Đáng lo ngại hơn, những vấn đề sau ca phẫu thuật không chỉ liên quan đến diện mạo. Tình trạng mũi của Kim Hye Yeon ngày càng xấu đi, kéo theo nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Nữ ca sĩ cho biết bệnh viêm xoang trở nên nghiêm trọng hơn sau ca tái phẫu thuật. Mũi tích tụ mủ và cô thậm chí gần như không thể thở bằng mũi. Các bác sĩ sau đó nhận định phần xương có thể đã không ổn định sau ca phẫu thuật trước.

Với một ca sĩ thường xuyên phải sử dụng giọng hát, tình trạng này càng gây nhiều khó khăn. Dịch mũi chảy xuống cổ họng khiến Kim Hye Yeon không thể hát bình thường. Cô buộc phải tiếp tục đến bệnh viện để điều trị.

Khoảng một tháng trước, nữ ca sĩ thực hiện thêm một ca phẫu thuật tại khoa tai mũi họng. Lần này, mục đích hoàn toàn là điều trị thay vì cải thiện ngoại hình. Cô được phẫu thuật điều trị viêm xoang và chỉnh sửa vách ngăn mũi, nhằm xử lý những vấn đề kéo dài sau các lần can thiệp trước.

Qua câu chuyện của mình, Kim Hye Yeon cũng chia sẻ thẳng thắn về những trải nghiệm liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ khi có tuổi, từ những thay đổi về ngoại hình cho đến các vấn đề sức khỏe phát sinh sau đó.

Kim Hye Yeon sinh năm 1971, ra mắt làng giải trí năm 1993 với album đầu tay Người Phụ Nữ Ngốc Nghếch. Năm 2000, cô kết hôn và hiện có 2 con trai, 2 con gái.